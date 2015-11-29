ادامه سقوط آزاد قیمت گاز در بازار/ رقابت جدید گازی روسیه و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بیزینس لاین»، «فیس بیرول»، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی گفت: انتظار می رود با ورود شرکت‌های جدید تامین کننده گاز به بازار انرژی، روند نزولی قیمت جهانی گاز شدت یابد.

در همین حال، این مقام عالی رتبه آژانس بین المللی انرژی به این نکته اشاره کرد که بر این باور هستیم بازار جدید و بسیار مهمی در آسیا در حال شکل گرفتن است.

همچنین «فیس بیرول» تصریح کرد: تقاضای بازار آسیا در حدود ۴۰۰ میلیار متر مکعب است و می توان گفت که آمریکا، روسیه، استرالیا و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی هم در حال رصد این بازار نوظهور هستند.

مدیر اجرایی آژانس بین المللی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر قیمت جهانی گاز کاهش یافته است و پیش بینی می شود تا چند سال آینده پروژهای متعدد گازی روی کار بیایند و اکنون زمان مناسبی برای عقد قراردادهای گازی است.