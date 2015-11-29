نادر پیر تاج در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در حال حاضر آسمان استان همدان صاف تا قسمتی ابری است، گفت: این وضعیت تا اواخر روز دوشنبه ادامه داشته و گاهی همراه با وزش باد است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از روز سه‌شنبه موج جدید بارشی در استان نفوذ خواهد کرد، افزود: ورود موج جدید بارشی به آسمان استان باعث بارش برف و باران شده و در بعضی ساعات شاهد بارش باران و گاهی برف در استان خواهیم بود.

مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان بیان داشت: بارش‌ها به‌طور متناوب و در برخی ساعات همراه با رعدوبرق و وزش باد خواهد بود.

پیر تاج بابیان اینکه این موج بارشی تا اواخر هفته در استان وجود دارد، عنوان کرد: دمای هوا در این مدت تا حدودی کاهش پیدا می‌کند.

وی میزان بارندگی در همدان را از اول سال زراعی تاکنون ۹۵ میلی‌متر اعلام کرد و ادامه داد: میزان بارندگی‌ها از ابتدای سال زراعی تاکنون در همدان نسبت به کوتاه‌مدت۸۰ درصد افزایش‌یافته است که این افزایش نسبت به بلندمدت ۶۰ درصد بوده است.

مسئول مرکز پیش‌بینی هوای همدان با اشاره به اینکه بیشترین بارش ثبت‌شده مربوط به شهرستان نهاوند با ۱۷۷ میلی‌متر بوده است، بیان داشت: افزایش بارندگی در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کوتاه‌مدت ۱۳۰ درصد و در بلندمدت ۱۵۵ درصد بوده است.

پیر تاج بابیان اینکه دمای همدان در شب گذشته سه درجه زیر صفر بوده و سردترین نقطه استان فامنین با دمای شش درجه زیر صفر بوده است، گفت: دمای امشب همدان به سه درجه بالای صفر می‌رسد.