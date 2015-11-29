به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری قبل از دیدار روز چهارشنبه با نفت که بعدازظهر امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: یک بازی سخت که شکل دربی دارد در انتظار ماست. طبیعتا برخی از این بازی خوشحال هستند چون این بازیها با شادابی و انگیزه خاصی انجام می شود.

وی ادامه داد: در مورد نفت تهران نیاز نیست من صحبت زیادی بکنم. این تیم باید سال قبل قهرمان می شد. فینال جام حذفی را بازی کرد و در دیدار پایانی لیگ هم در ثانیه های پایانی قهرمانی را از دست داد. همچنین در لیگ قهرمانان آسیا هم نمایش خوبی داشت. این تیم سه - چهار بازیکن در تیم ملی دارد.

برانکو ادامه داد: فکر می کنم گفتم که چقدر تیم خوب و قدرتمندی را در پیش داریم. ما دو بازیکن خود را به خاطر محرومیت در اختیار نداریم. وضعیت محسن بنگر را باید بررسی کنیم ببینم چطور است بعد از مصدومیت. با همه این مشکلات هدف ما این است که یک بازی زیبا به نمایش بگذاریم و به نتیجه مطلوب برسیم. همچنین شادی را به هواداران هدیه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه احتمال نفت برای انتقام به مصاف تیمش خواهد آمد گفت: هر تیمی که مقابل پرسپولیس قرار می گیرد می خواهد محکم بازی کند. همه تیم ها از انگیزه زیادی برخوردارند و ما از این موضوع کاملا آگاه هستیم. انتظار من این است که بازیکنان با ارائه فوتبالی خوب به بهترین نتیجه ممکن دست پیدا کنند.

برانکو در پاسخ به پرسپش خبرنگار مهر که آیا شیوه بازی تیمش را در زمین ناهموار ورزشگاه تختی تغییر خواهد داد گفت: ما شیوه بازی را تغییر نمی دهیم. کیفیت زمین برای هر دو تیم است. ما زمین را بهانه نمی کنیم و به دنبال ارائه فوتبال زیبا هستیم.

وی در مورد پیشنهاد تیم چینی برای امید عالیشاه گفت: این برای اولین بار است که من چنین خبری را می شنوم. بازیکنان حرفه ای هستند و طبیعی است که دنبال قراردادهای بهتر می توانند باشند. در کنار بهترین کاری که می توانند در دنیا داشته باشنی می توانند فوتبال هم بازی کنند. این موضوع به باشگاه ارتباط دارد و باشگاه هست که حرف آخر را در این مورد خواهد زد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به مشکلات مالی این باشگاه گفت: باید تشکر کنم از مدیریت باشگاه که تلاش می کنند این مشکلات را حل کنند. با این حال مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. روند پرداخت ها سریعتر شده است اما نمی شود یک شبه همه این مشکلات را حل کرد. صدرصد پرداخت به بازیکنان انگیزه آنها را مضاعف خواهد کرد برای بازی کردن.

برانکو در مورد درز کردن خبرهای رختکن تیمش به بیرون گفت: طبیعی است که باید برخی مسائل داخل تیم بماند و حفظ شود. همه باشگاه ها این روند را دارند که مثل قراردادها و ترانسفرها را جزو اسرار کاری خود حفظ می کنند. اگر این اطلاعات به بیرون درز پیدا کند این مسائل متوقف می شود. در مورد ترکیب هم باید بگویم که سه روز قبل از بازی تقریبا مشخص است و فقط ما یکساعت قبل از بازی آن را رسما اعلام می کنیم.

وی افزود: ما تا به حال با هیچ بازیکنی مذاکره نکرده ایم و به بازیکنان خودمان اعتقاد کامل داریم. فقط یک جای خالی داریم که باید به جای هادی نوروزی جذب کنیم. اگر بخواهیم بازیکنی بیاوریم حتما بازیکنی خواهد بود که جزو پنج بازیکن اول تیم ما خواهد بود. اینگونه بازیکن را هم الان نمی شود پیدا کرد چون همه قرارداد دارند.

برانکو در مورد انتخاب اکبریان به عنوان داور دیدار پرسپولیس برابر نفت گفت: من خیلی به این مسائل توجه نمی کنم و بیشتر تمرکزم روی تیمم است. داوران هم تلاششان را می کنند که نمایش خوبی داشته باشند.