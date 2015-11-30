خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امروزه با توجه به خشک‌سالی های پی در پی و کمبود شدید آب در کشور کشت گیاهان علوفه‌ای ضروری است.

ذرت علوفه‌ای یا «سورگم» با داشتن ویژگی‌هایی چون سازگاری با شرایط اقلیمی گرم و خشک، عملکرد بالا و همچنین نیاز به مصرف کم آب بسیار مناسب برای کشت در شهرهای کویری مانند بشرویه است.

با کشت ذرت علوفه و سورگم علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب می‌توان نیاز کشاورزان را در تولید خوراک دام برطرف کرد.

۳۰۰ هکتار از اراضی بشرویه زیر کشت نباتات علوفه‌ای

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سطح زیر کشت نباتات علوفه‌ای بشرویه مانند ذرت علوفه‌ای و سورگم ۳۰۰ هکتار است.

حسین سرچاهی افزود: اکثر کشاورزان در بشرویه کشت گیاهان علوفه‌ای را بعد از برداشت جالیز و به‌عنوان کشت دوم انجام می‌دهند.

سرچاهی از کشت دو مرحله‌ای گیاهان علوفه‌ای در بشرویه خبر داد و گفت: کشت گیاهان علوفه‌ای را می‌توان هم در ابتدای فصل بهار و هم در اوایل تیرماه انجام داد و زمان برداشت نیز در مرحله اول در پایان خردادماه و در مرحله دوم در پایان مهرماه صورت می‌گیرد.

درآمد ۲.۵ میلیاردی با برداشت گیاهان علوفه‌ای

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت: پیش‌بینی می‌شود از ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت ۱۲ هزار تن گیاهان علوفه‌ای مانند ذرت و سورگم برداشت شود.

وی با بیان اینکه با برداشت گیاهان علوفه‌ای ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید کشاورزان این منطقه خواهد شد، اظهار داشت: در زمان برداشت گیاهان علوفه‌ای به ازای هر هکتار به‌صورت مستقیم برای پنج نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت: عملکرد متوسط برداشت در هر هکتار ۴۰ تن است و در سال جاری قیمت به ازای هر کیلو ۲۲۰ تومان است.

دو سال است که با تولید ذرت علوفه‌ای و سورگم برای تأمین خوراک دامداری خود از آن استفاده می‌کنم و علاوه بر کیفیت بالای آن که سبب شیردهی بیشتر دام‌ها می‌شود صرفه اقتصادی خوبی نیز دارد

علی‌اکبر روحبخش یکی از کشاورزان بشرویه‌ای که در سطح پنج هکتار کار کشت ذرت علوفه‌ای و سورگم را انجام داده بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر متوسط برداشت در هر هکتار را حدود ۵۵ تا ۶۰ تن اعلام کرد و گفت: خوشبختانه کیفیت ذرت علوفه‌ای و سورگم در شهرستان بشرویه بسیار عالی است.

وی با بیان اینکه علاوه بر کشاورزی مشغول دامداری نیز هستم، افزود: دو سال است که با تولید ذرت علوفه‌ای و سورگم برای تأمین خوراک دامداری خود از آن استفاده می‌کنم و علاوه بر کیفیت بالای آن که سبب شیردهی بیشتر دام‌ها می‌شود صرفه اقتصادی خوبی نیز دارد.

روحبخش ادامه داد: بااین‌وجود کشاورزان برای کشت گیاهان علوفه باید بیشتر اقدام کنند تا بتوان نیاز بشرویه را از تولید همین شهرستان تأمین کرد.

حسن روحبخش کشاورز دیگری است که در این زمینه فعالیت می‌کند که در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته ذرت و علوفه موردنیاز دام خود را از شهرستان‌های بندرعباس، سیرجان و نیشابور وارد می‌کردیم و این امر علاوه بر اینکه به دلیل کرایه حمل صرفه اقتصادی نداشت به خاطر مسافت طولانی متأسفانه کیفیت خود را نیز از دست می‌داد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در چند سال اخیر برخی از کشاورزان با کشت نباتات گیاهی دامداران را از واردکردن خوراک دام از سایر شهرها و استان‌ها بی نیاز کرده‌اند اما بااین‌وجود هنوز هم گیاهان علوفه‌ای تولیدشده در شهرستان پاسخگوی نیاز دامداران نیست و مجبور به واردکردن نباتات علوفه‌ای از سایر استان‌ها و شهرستان‌ها هستیم.

کمبود ماشین‌آلات کشاورزی در زمان برداشت

حسین روحبخش از دیگر کشاورزانی که کار کشت نباتات علوفه‌ای را انجام می‌داد در گفت‌وگوی با خبرنگار مهر بیان کرد: روزانه ۸ ساعت ادوات کشاورزی برای برداشت محصول سورگم و ذرت علوفه‌ای مشغول به‌کار هستند.

وی افزود: دستگاه‌ها به‌صورت مکانیزه اقدام کرده و محصول دپو شده را جمع‌آوری می‌کنیم اما متأسفانه به دلیل کمبود ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی کار برداشت به‌کندی صورت می‌گیرد.

روحبخش اظهار داشت: در صورت کشت بیشتر نباتات علوفه‌ای در شهرستان و نیز افزایش ادوات کشاورزی علاوه بر درآمدزایی کشاورزان صرفه اقتصادی خوبی برای دامداران بشرویه نیز به وجود می‌آید.

اعطای تسهیلات در خصوص خریداری دستگاه‌های برداشت نباتات گیاهی

سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کشت ذرت علوفه‌ای با توجه به ارزش غذایی بسیار بالای آن مناسب‌ترین خوراک برای دام‌های سنگین محسوب می‌شود که در صورت رغبت کشاورزان به کاشت این محصول، دامداران نیز در فصل سرما برای تأمین خوراک دام خود با مشکلی مواجه نخواهند شد.

در شهرستان بشرویه تنها دو دستگاه جمع‌آوری محصول وجود دارد و در سال جاری نیز نهادهای خصوصی برای خریداری این دستگاه اقدامی نکرده‌اند لذا تنها در خصوص برداشت نباتات علوفه‌ای با مشکلاتی مواجه می‌شویم

وی با اشاره به مشکلات برداشت نباتات علوفه‌ای نیز اظهار داشت: متأسفانه در شهرستان بشرویه تنها دو دستگاه جمع‌آوری این محصول وجود دارد.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز نهادهای خصوصی برای خریداری این دستگاه اقدامی نکرده‌اند لذا تنها در خصوص برداشت نباتات علوفه‌ای با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

سرچاهی از آمادگی جهاد کشاورزی برای اعطای تسهیلات در خصوص خریداری دستگاه برداشت گیاهان علوفه‌ای خبر داد و افزود: جهاد کشاورزی وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با سود چهار درصد از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی به متقاضیان خرید دستگاه برداشت نباتات علوفه‌ای پرداخت می‌کند.