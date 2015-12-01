محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده سینما که به تازگی پروانه ساخت انیمیشن سینمایی «ناسور» با موضوع قیام عاشورا به تهیه کنندگی مشترک با داریوش دالوند را دریافت کرده است به خبرنگار مهر گفت: انگیزه اصلی من برای پیوستن به تیم تولید فیلم سینمایی «ناسور» ادای دین به امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان است.

وی ادامه داد: هدف از تولید انیمیشن «ناسور» نشان دادن روحیه آزادمردی امام حسین (ع) و یارانشان بوده و من نیز به عنوان یک مسلمان شیعه وظیفه خود می دانستم در تولید این انیمیشن سینمایی که نوجوانان را مخاطب خود قرار داده است، سهم کوچکی داشته باشم.

تهیه کننده «شیار ۱۴۳» با اشاره به قابلیت انیمیشن در جذب مخاطب نوجوان بیان کرد: متاسفانه اهمیت و جایگاه انیمیشن در ایران مورد غفلت قرار گرفته و کمتر تهیه کننده ای حاضر می شود سراغ ساخت فیلم در قالب انیمیشن رود. این در حالی است انیمیشن در دنیا هنری شناخته شده و پر بیننده است.

قاسمی درباره سبک تولید انیمیشن «ناسور» توضیح داد: کیانوش دالوند کارگردان «ناسور» در طراحی و فضاساری کاراکترها به سبک هالیودی عمل نکرده بلکه سبک و سیاقی ساده اما تاثیرگذار را برگزیده و در طراحی شخصیت های از فضای سایه بهره برده است. همچنین کیانوش دالوند و مهدی تراب بیگی فیلمنامه نویسان این انیمیشن سینمایی در روایت داستان سراغ مقتل «نفس المهموم» که مقتلی تاثیرگذار و معتبر است، رفته اند.

وی با اشاره به اینکه محور اصلی داستان، امام حسین (ع) و اهل بیت بزرگوار ایشان در حماسه عاشورا است، بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده قصد داریم «ناسور» را به سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برسانیم.

مخاطب اصلی انیمیشن «ناسور» دانش آموزان هستند

این تهیه کننده سینما مخاطب اصلی این فیلم را دانش آموزان دانست و گفت: تجربه اکران موفق فیلم انیمیشن «شاهزاده روم» نشان داد که گروه تولید این انیمیشن هدف گذاری درستی بر مخاطب نوجوان و به خصوص دانش آموزان داشته‌اند و ما هم از این تجربه استفاده می کنیم و در شیوه روایت مخاطب اصلی فیلم را نوجوانان و به خصوص دانش آموزان قرار می دهیم. اگر بخواهیم بر قشر دانش آموز سرمایه گذاری کنیم با بیش از ۱۰ میلیون مخاطب مواجه هستیم و این تعداد مخاطب بالقوه سرمایه ارزشمندی برای سینمای ایران است.

وی با اعلام اینکه «ناسور» توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود ولی از سرمایه‌گذاری دولتی هم استقبال می‌شود، عنوان کرد: این فیلم سینمایی به صورت مشترک با همراهی داریوش دالوند که پیش از این انیمیشن «رستم و سهراب» را تولید کرده بود، ساخته خواهد شد.

آماده سازی فیلم های «نفس»، «آبجی» و «ناسور» برای جشنواره فیلم فجر

قاسمی که علاوه بر «ناسور» دو فیلم دیگر با نام های «آبجی» و «نفس» را در دست تولید دارد درباره مجموع فعالیت های خود در سینما گفت: خداوند توفیق داد که در سال جاری سه پروژه سینمایی «نفس»، «آبجی» و «ناسور» را تولید کنیم. فیلم «نفس» با همکاری شرکت نورتابان، ابوذر پورمحمدی و بنده تولید شده و نرگس آبیار کارگردانی آن را به عهده داشته است. این فیلم داستان زندگی یک خانواده ایرانی از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ را روایت می کند.

وی افزود: فیلم «آبجی» هم بر اساس دغدغه مشترکی که من و خانم آبیار در حوزه نقش زنان در اجتماع و موضوع خانواده داریم ساخته شد. در واقع فیلمنامه «آبجی» فیلمنامه کاملی بود که تصمیم به تولید آن گرفتم و مرجان اشرفی زاده به عنوان یک فیلمساز فیلم اولی به خوبی توانست از پس کارگردانی این فیلمنامه برآید. انیمیشن «ناسور» هم یکی دیگر از فیلم های در دست تولید است و در نظر دارم هر سه فیلم را برای نمایش در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده کنم.

قاسمی در پایان صحبت‌های خود گفت: برای نخستین بار است که تولید یک فیلم انیمیشن را تجربه می‌کنم و امیدوارم مجموع شرایط از تولید تا اکران به گونه ای پیش رود که شاهد اتفاق های خوب برای فیلم «ناسور» باشیم.