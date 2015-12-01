به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل در مراسم خطبه خوانی حضرت زینب(س) که عصر سه شنبه توسط بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین در حسینیه سپاه برگزار شد اظهارداشت: اربعین حسینی تجلی عشق و ارادت دوستداران حسین(ع) به اسطوره آزادگان جهان بوده به همین دلیل هرگز از اذهان پاک نمی شود و در تاریخ ماندگار است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: نهضت عاشورا درسی برای زندگی همه انسانهای آزاده ای است که زیر بار ظلم و ستم زندگی نمی کنند و مشی ظلم ستیزی دارند.

حجت الاسلام قابل با بیان واقعه عاشورا اظهارداشت: وقتی در شرایط بحرانی عده ای به امام حسین(ع) گفتند با یزید بیعت کند ایشان فرمودند یزید شخصی شراب خوار و گناه کار است و من با یزید بیعت نمی کنم زیرا اگر یزید حاکم شود باید با اسلام خداحافظی کرد.

وی بیان کرد: یزید بر خلاف حاکم سابق ظاهر اسلام را هم حفظ نمی کرد و علناً شرک و کفرورزی داشت و به این کار هم افتخار می کرد و در واقع یزید مصمم بود پایه و اساس اسلام را از بین ببرد و امام حسین(ع) با خون خویش اساس اسلام را حفظ کرد.



حجت الاسلام قابل با اشاره به سخنان امام حسین (ع) گفت: خواست خداوند بود که حضرت زینب(س) و اهل بیت اسارت ببینند چرا که خداوند می خواست بفهماند ارزش دین از جان زینب(س) و اهل بیت بالاتر است حتی امام حسین(ع) هم باید فدای دین شود تا دین و قرآن باقی بماند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: اگر حضرت زینب(س) و اهل بیت نبودند کسی نمی فهمید که یزید کافر است، حضرت زینب دو خطبه یکی در کوفه و دیگری در شام دارد که در کوفه امام سجاد(ع) اجازه نداد حضرت زینب(س) سخنرانی و افشاگری کند اما در شام محل اصلی این خطبه و سخنرانی بود که حضرت زینب آن خطبه را خواند.

حجت الاسلام قابل به پیامدهای خطبه خوانی حضرت زینب(س) اشاره و عنوان کرد: خطبه حضرت زینب چند بخش دارد که بخش اول آن حمد و ثنای الهی و صلوات و درود بر پیامبر(ص) و آل اوست و افشاگری و رسواکردن یزید بخش دوم این خطبه خوانی بود که حضرت زینب با این کار موجب آشکار شدن ظلم یزید و افشای حقایق واقعه عاشورا و پیامدهای آن شدند.

در این مراسم اعضای شورای شهر اقبالیه، بسیجیان و مردم شهر اقبالیه نیز حضور داشتند.