پناهجویان اخراج شده پاکستانی دوباره به یونان فرستاده شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دان نیوز»،۳۰ نفر از پناهجویان پاکستانی که از یونان اخراج شده اند با هواپیما به فرودگاه بین المللی «بینظیر بوتو» اسلام آباد آمدند اما «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان به مسئولین تحقیقات فدرال در اسلام آباد دستور داد که این افراد اجازه خروج از هواپیما را ندارند و باید با همان هواپیما به یونان فرستاده شوند.

او در ادامه افزود: بعضی از کشورهای اروپایی از قوانین توافق شده با ما عدول می کنند. با وجود توافق بر سر مسائل پناهجویان پاکستانی با مسئول اتحادیه اروپا آنها از قوانین طی شده تبعیت نمی کنند و پناهجویان پاکستانی را بدون صادر کردن مجوزهای قانونی از کشورشان اخراج می کنند و این خود خلاف قوانین حقوق بشر است.

در ضمن مسئولین تحقیقات فدرال در اسلام آباد هواپیما را به محاصره در آوردند و اجازه خروج به ۳۰ تن از مسافران و خدمه هواپیما را ندادند. در روزهای گذشته تعداد بسیاری از پناهجویان پاکستانی از کشورهای اروپایی اخراج شده به پاکستان برگردانده می شوند و این باعث خشم مقامات پاکستان شده است.