«فرهنگ عکاسی» چاپ هفتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «فرهنگ عکاسی» به قلم اسماعیل عباسی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ هفتم رسیده است. این اثر در واقع واژه‌نامه‌ای توصیفی است که اطلاعات توصیفی آن گاه در حدّ یک دانشنامه است.

کتاب مذکور بر اساس نظم الفبایی فارسی تدوین شده و بعد از توضیحات هر مدخل، معادل بیگانه آن مدخل آمده است. نمایه الفبایی هم بر اساس عنوان بیگانه واژه‌ها نیز در انتهای کتاب آمده که یافتن اطلاعات مورد نیاز را تسهیل می‌کند.

عباسی در تدوین این فرهنگ بیش از ۳۰ فرهنگ معتبر فارسی و غیر فارسی را بررسی کرده است. هدف اصلی او در این کتاب یاری رساندن به مؤلفان و مترجمان و دانشجویان و علاقه مندان به عکاسی است. مخاطب کتاب از عکاسان غیرحرفه‌ای تا حرفه‌ای‌ها فرض شده و به فراخور هر یک اطلاعات سودمندی در زیر هر مدخل آمده است.

انتخاب مدخل های این فرهنگ با توجه به تاریخ اولین چاپ آن، اساساً از روی دانشنامه عکاسی معروف فوکال چاپ ۱۹۸۲ صورت گرفته، سپس با مراجعه به چند فرهنگ مشهور انگلیسی زبان مرتبط مدخل‌های دیگری گزینش و به آن افزوده شده است.

چاپ هفتم کتاب حاضر در ۲۵۷ صفحه مصور در شمارگان یک هزار نسخه و با قیمت ۱۶ هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقمندان به هنر عکاسی قرار گرفت.