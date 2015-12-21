احزاب در انتخابات باید تابع قانون باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادقی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی با مسئولان احزاب و تشکل‌های سیاسی که در سالن امام جواد استانداری برگزار شد، اظهار داشت: گردهم جمع شدن احزاب و تشکل‌ها برکات بسیاری دارد و این نشان از همدلی میان آنها دارد.

وی هدف برگزاری این جلسه را ایجاد همدلی و هفکری در جریان انتخابات پیش رو عنوان کرد و گفت: باید گروه‌ها نقطه نظرات یکدیگر را بیان و نظرات خود را بیان و به اشتراک بگذارند.

استاندار قم با بیان اینکه سعی خواهیم کرد نقدپذیر باشیم، افزود: در جریان انتخابات سه اصل سلامت، مشارکت و امنیت بسیار دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود تا با شناخت دقیق قانون فضای قانونی برای همگان روشن باشد، ادامه داد: احزاب باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

باید به حداکثر مشارکت برسیم

صادقی تصریح کرد: اکنون که قرار است یک اعتلای جدید را برای کشور انتخاب کنیم در واقع مشارکت سیاسی را رقم خواهیم زد که این مشارکت نشان از درک و فهم بالای ما خواهد بود و هرچه بیشتر شود نشان از همفکری خوبی است که ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: همه گروه‌ها و احزاب به انقلاب ایمان دارند اما برخی مسایل همانند این انتخابات خط قرمز نظام است و باید سعی کنیم به حداکثر مشارکت لازم برسیم.

استاندار گفت: در کنار نشاط انتخاباتی آرامش و امنیت نیز باید حاکم باشد که این مراقبت بیشتری را از طرف حاکمیت می‌طلبد.

وی افزود: گروه‌ها و احزاب باید خود و طرفدارانشان را به پیروی از قانون ملزم کنند که اگر این اتفاق بیافتد مشارکت قوی‌تر و هزینه برای نظام کم‌تر خواهد شد.