به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی و هم اندیشی استاندار قم با مسئولان احزاب و تشکلهای سیاسی شامگاه دوشنبه در استانداری قم برگزار شد.
در این نشست ابتدا نمایندگانی از احزاب مشکلات و مسایل خود را مطرح کردند که در این میان نقش دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا پررنگ بود.
ایجاد جلسات مکرر میان احزاب و تشکلها، همدلی و همفکری میان آنها، ایجاد فضای اعتماد و برگزاری انتخاباتی سالم از جمله نظرات و خواستههای نمایندگان تشکلهای سیاسی در قم بود.
نحوه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات جاری، از جمله مسائلی بود که گروهها و احزاب اصلاح طلب به آن اعتراض داشته و خواستار تجدید نظر در انتخاب برخی افراد این هیئت شدند.
اعتدال را رعایت کردهایم
فرماندار قم در این نشست اظهار داشت: صیانت از آرا و نظرات مردم وظیفه ما است و در انتخاب هیئت اجرایی انتخابات، اعتدال را رعایت کردهایم.
رضا سیار با بیان اینکه تمام تلاشمان این است تا به هیچ حزب و گروهی توهین نشود، گفت: بیش از 6 هزار نفر از عوامل و نیروها از آحاد مردم پای صندوقهای رأی، انتخابات را برگزار میکنند.
وی افزود: در استان قم 22 حزب و تشکل سیاسی دارای مجوز فعال و 9 تشکل نیز در حال اخذ مجوز هستند.
فرماندار قم تصریح کرد: گروههایی نیز با عنوان حزب فعالیت میکنند که هیچ گونه مجوزی ندارند لذا تقاضا داریم اقدامات لازم برای گرفتن مجوز را انجام دهند.
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