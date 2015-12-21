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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۵۵

با حضور استاندار؛

نشست هم‌اندیشی مسئولان احزاب و تشکل‌های سیاسی قم برگزار شد

نشست هم‌اندیشی مسئولان احزاب و تشکل‌های سیاسی قم برگزار شد

قم - نشست هم اندیشی استاندار قم با مسئولان احزاب و تشکل‌های سیاسی در استانداری قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی و هم اندیشی استاندار قم با مسئولان احزاب و تشکل‌های سیاسی شامگاه دوشنبه در استانداری قم برگزار شد.

در این نشست ابتدا نمایندگانی از احزاب مشکلات و مسایل خود را مطرح کردند که در این میان نقش دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا پررنگ بود.

ایجاد جلسات مکرر میان احزاب و تشکل‌ها، همدلی و همفکری میان آن‌ها، ایجاد فضای اعتماد و برگزاری انتخاباتی سالم از جمله نظرات و خواسته‌های نمایندگان تشکل‌های سیاسی در قم بود.

نحوه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات جاری، از جمله مسائلی بود که گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب به آن اعتراض داشته و خواستار تجدید نظر در انتخاب برخی افراد این هیئت شدند.

اعتدال را رعایت کرده‌ایم

فرماندار قم در این نشست اظهار داشت: صیانت از آرا و نظرات مردم وظیفه ما است و در انتخاب هیئت اجرایی انتخابات، اعتدال را رعایت کرده‌ایم.

رضا سیار با بیان اینکه تمام تلاشمان این است تا به هیچ حزب و گروهی توهین نشود، گفت: بیش از 6 هزار نفر از عوامل و نیروها از آحاد مردم پای صندوق‌های رأی، انتخابات را برگزار می‌کنند.

وی افزود: در استان قم 22 حزب و تشکل سیاسی دارای مجوز فعال و 9 تشکل نیز در حال اخذ مجوز هستند.

فرماندار قم تصریح کرد: گروه‌هایی نیز با عنوان حزب فعالیت می‌کنند که هیچ گونه مجوزی ندارند لذا تقاضا داریم اقدامات لازم برای گرفتن مجوز را انجام دهند.

کد مطلب 3006204

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