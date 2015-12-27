اجرای تاکتیک جدید اشتغال در ۸ استان/ اشتغال مساوی استخدام نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با بیان اینکه حذف یارانه و مقابله با فقر غذایی از مسائل مبتلابه قشر ضعیف جامعه است، گفت: افرادی هستند که جز خدا کسی را ندارند و دولت تکفل آنها را برعهده دارد؛ بچههای هستند که تنها امیدشان به خداست و دولت مسئول سرپرستی آنهاست و در این شرایط خدا را شکر میکنم که با این قشر در ارتباط هستم.
وزیر کار اظهارداشت: در وضعیت کنونی دو ابزار مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به شدت تضعیف شده اند، یعنی بودجه عمرانی و تسهیلات بانکی که دو موتور اقتصاد کشور و کانون انباشت سرمایه هستند، متاسفانه علیرغم سیاستگذاری های صورت گرفته در دولت یازدهم سوختی برای حرکت ندارند. در واقع این منابع از قبل مصرف شده اند.
ربیعی ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ به بعد، فاصله میان قانون مصوب و عملکرد برای هزینههای عمرانی به شدت افزایش یافته به طوری که در سال ۱۳۹۲، میزان مصوب هزینههای عمرانی نزدیک به ۵ برابر عملکرد آن است.
وی با تاکید بر این مسئله که هر اقدامی در این شرایط بدون وحدت قابل حل نیست، یادآور شد: در مورد سوال بیکاری باید بگویم واقعیت اصلی برای ایجاد اشتغال، ضعف بودجههای عمرانی و مطالبات بانکی است. باید بدانیم بودجههای عمرانی موتور محرکه اشتغال است اما برای دولت سوختی نمانده است.
ربیعی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما از بودجه دولت آگاهی دارید؛ البته بسیاری بانکها را مقصر میدانند ولی این مسئله را در نظر بگیرید که وامهای بیحساب و کتاب چگونه قدرت تولید کشور را گرفت. هم اکنون معوقات بانکها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و اینها فشار میآورد و باعث میشود جلوی حرکت دولت گرفته شود.
وزیر کار افزود: آن قسمت از بخش خصوصی که به طور سنتی دریافت کننده وام از سیستم بانکی بوده، قادر به دریافت و مدیریت مجدد این نوع از منابع نیست. اصولا میانگین درآمد جامعه آنقدر کاهش یافته که امکان سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است. به علاوه عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی در سال های گذشته به گونه ای بوده که قدرت پیش بینی پذیری را برای بخش خصوصی پایین آورده است. نتیجه آنکه، سطح مخاطره پذیری جامعه کاهش یافته است.
وی ادامه داد: وقتی نمایندگان در مورد اشتغال صحبت میکنند باید به این شرایط واقف باشند و بدانند الان منابع مورد نیاز دولت از قبل پیشخور شده و به گروگان گرفته شده است. ربیعی ادامه داد: همه باید مسائل را درک کنیم و با هم کمک کنیم تا مشکلات حل شود چرا که با افزایش اعتماد مردم و اعتماد کارآفرینان است که ظرفیتهای جدید در کشور ایجاد میشود.
ربیعی با اشاره به اینکه رویکردها به سمت استفاده از ظرفیت های بومی منطقه ای میل کرده است اظهارداشت: به همین دلایل، طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در استان ها به اجرا درآمده است. هم اکنون ۹ استان در این چارچوب قرار گرفته اند. رویکرد اشتغال بزرگ از طریق کسب و کار های خُرد و کوچک در دستور کار قرار دارد و این نوع از کسب و کار ها در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از اشتغال موجود کشور را پوشش می دهند.
به گفته وزیر کار، برای ارتقای ظرفیت های مهارتی، شعار هر ایرانی یک مهارت و هر روستا یک مهارت مورد توجه ما بوده است. وی در خصوص مقابله با رکود نیز گفت: ما برای خروج از رکود نیز برنامه داریم، اما باید بدانیم اخلاقِ کار آسیب دیده و جامعه به سمت رانتیشدن و نه تولیدگر شدن رفته است. در این چند سال به جای کارآفرینان بزرگ چه کسانی رشد کردهاند؟
ربیعی افزود: برای حل معضل بیکاری ما مسیر سرمایهگذاری بزرگ و رشد بزرگ را میپیماییم اما بدانید که برای هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است؛ لذا نیازمندیم به سمت روشها و رویکردهای جدید برویم. در همین راستا هماکنون زمینه اشتغال ما با شعار هر ایرانی یک مهارت و هر روستا یک یا دو مزیت انجام میشود.
وی با بیان اینکه اگر در زمینه اشتغال میخواهیم به مسائل اشتغال مناطق و بیکاری در مناطق کمتر توسعهیافته بپردازیم باید رویکرد در زمینه نوع شغل تغییر یابد گفت: ما در ۸ استان رویکردها را تغییر دادهایم و اگر مجلس کمک کند نوید میدهم میتوانیم بخشی از بیکاری در اتصالات عمودی و افقی، خُرد و کوچک و اتصال به بازارهای جهانی را با شعار اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک محقق کنیم.
این عضو کابینه تدبیر و امید بیان داشت: دولت در شرایط اعتماد از دست رفته قبل و گوشهنشینی کارآفرینان فعالیت میکند. ربیعی گفت: در تبیین شرایط دولت نباید نقطه صفر را نادیده گرفت؛ این نقطه صفر اعتماد از دست رفتهای است که اکنون مشکل اصلی است. افرادی قبلا آمده بودند که با پول دولت سرمایهگذاری کنند و کارآفرینان نیز گوشهنشین شدهاند. در این شرایط است که اعتمادها از دست رفته و دولت میخواهد کاری انجام دهد.
ربیعی با اشاره به اینکه اقتصاد هم اکنون قابل پیشبینی شده و صف ارز و طلا دیگر وجود ندارد تصریح کرد: من از مقابله دولت با تورم دفاع میکنم. وی با بیان اینکه کسری ۵۶ درصد نیازمند وحدت ملی است گفت: در استراتژی ایجاد اشتغال باید تجدیدنظر شود. اشتغال مساوی با استخدام نیست، اما این نوید را میدهم که آزمونهای فنی و حرفهای در حالی تکمیل شده که از سال ۹۱ زمین مانده بود اما الان به سرانجام رسیده و دوباره تاکید میکنم که طرح هر روستا یک مزیت، هر روستا یک مهارت را به صورت جدی دنبال میکنیم.
وزیر کار اظهارداشت: نمایندگان میدانند ۴ هزار میلیارد تومان پول هدفمندی یارانهها گرفته نشد؛ حتی پول فنی و حرفهای گرفته نشد. برای اولین بار در دهه گذشته برای حمایت غذایی، مقابله با فقر غذایی، فقر درمان و فقر بیسوادی در شورایعالی تصمیمگیری کردیم و با اینکه روند کار نگرانکننده است و تعدادی از مناطق کشور به خصوص در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان برخی وضعیت مناسبی ندارند و ۵ درصد در صف مواد خوراکی مشکل دارند ما گامهای بزرگی برداشتهایم اما با صراحت میگویم که حل این مسائل ائتلاف ملی میخواهد.
این عضو کابینه تدبیر و امید با بیان این مطلب که برای اولین بار مزد از تورم پیشی گرفت افزود: دولت به مستمریبگیرانِ کمتر از ۸۰۰ هزار تومان با نگاهی دیگر توجه میکند. وقتی مزد را تعیین کردیم در دو سال اول ۲۵درصد و در سال سوم ۱۵درصد به مزد اضافه شد. پیش از این فاصله تورم و مزد ۷۵ درصد بود که این یعنی تورم ۷۵ درصد از مزد پیشی گرفته بود.
ربیعی با بیان اینکه ما برای اولین بار توانستیم در عمل در سال دوم این رقم را به ۲۰ درصد برسانیم اظهارداشت: در سال بعد برای اولین بار مزد از تورم پیشی گرفت. وزیر کار با بیان اینکه برای مسائل حمایتی، نظام چند لایه را باید پیش برد گفت: بیش از ۱۰ میلیون نفر در این دولت توسط وزارت کار بیمه شدهاند و افتخار میکنم که ۸۰ درصد طرح تحول سلامت بر دوش سازمانهای بیمهگر است که ما به همین دلیل سازمانهای بیمهگر را پویا کردهایم. از این رقم ۸۰ درصد آنها حقوقشان زیر یک میلیون تومان بود و اینها برنامه دولت برای مقابله با فقر بود که همچنان با قدرت ادامه دارد.
این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: ما برای حمایت اجتماعی از کودکان، سالمندی پویا و سبدهای اجتماعی نیز تلاش میکنیم و پیشنهاد میدهیم مجلس کمیته مبارزه با فقر و افزایش رفاه را تشکیل دهد تا بتوانیم با همدلی بیشتر مشکلات را حل کنیم.
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