علی شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در راستای پاسخگویی به نظرات، انتقادات، دیدگاه‌ها و مشكلات مردمی در خصوص عملكرد پلیس، «سرهنگ سید محمد صالحی» جانشین فرمانده انتظامی خوزستان به همراه جمعی از معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی با حضور در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ به‌صورت حضوری و تلفنی به مشكلات انتظامی شهروندان رسیدگی می‌کند.

وی افزود: این جلسه فردا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در دفتر نظارت همگانی واقع در بلوار گلستان جنب صداوسیمای استان خوزستان، ساختمان معاونت اجتماعی، دفتر همگانی ۱۹۷ برگزار می‌شود.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری به آدرس فوق و یا تماس تلفنی با شماره تلفن ۱۹۷ مشكلات خود را با مسئولان مربوطه در میان گذاشته و پاسخ لازم را دریافت كنند.