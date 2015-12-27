اصغر پرتویی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه تصمیم‌گیری اعطای یارانه به سیب‌زمینی‌کاران به خبرنگار مهر گفت: به ازای هر کیلو سیب‌زمینی صادرشده معادل هزار و ۵۰۰ ریال یارانه به سیب‌زمینی‌کاران پرداخت می‌شود.

وی با اذعان به اینکه اعطای مشوق صادرات سیب‌زمینی طی سال‌های اخیر مطرح بوده است، افزود: بااین‌وجود این مشوق پرداخت نمی‌شد که به همت یکی از نمایندگان اردبیل و مسئولان استانی اعتبار مشوق برای استان مصوب و به‌حساب استان واریز شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: از اتحادیه صادرکنندگان درخواست شده اعضای صادرکننده خود را معرفی کنند تا این پول به‌حساب آن‌ها انتقال یابد.

وی اضافه کرد:این یارانه به صادراتی که از تاریخ ۱۹ اسفندماه سال گذشته انجام‌شده اختصاص خواهد یافت.

پرتوی این اقدام را در راستای حمایت از صادرات سیب‌زمینی دانست و متذکر شد: خوشبختانه در سال جاری با توافقاتی که تجار اردبیلی با تجار آذری دارند، صادرات به شکل مطلوب انجام می‌شود.

وی میزان صادرات سیب‌زمینی در سال جاری را ۹۸ هزار تن عنوان کرد و افزود: در طی روزهای آتی این رقم به ۱۰۰ هزار تن نیز خواهد رسید.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه ما نزدیک به ۵۵۰ هزار تن تولید مازاد سیب‌زمینی داریم، اضافه کرد: بر اساس قراردادی که با تجار آذری داریم صادرات ۱۰۰ هزار تن برنامه‌ریزی‌شده است.

به گفته پرتوی کیفیت مطلوب سیب‌زمینی اردبیل در بازارهای جهانی با اقبال مواجه است و موجب شده اردبیل جایگاه مطلوبی در بازار دو کشور آذربایجان و عراق به لحاظ محصولات کشاورزی خود ازجمله سیب‌زمینی کسب کند.