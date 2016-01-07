آخرین جزئیات از نظام آموزشی مدرسه سینما/ دوره ها ۲ ساله است

روح الله حسینی مدیر عامل مدرسه ملی سینما درباره آغاز فعالیت های این مدرسه سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: پس از صدور احکام جدید از سوی رییس سازمان سینمایی در حوزه های مختلف مدیریتی در مدرسه ملی سینما، نیاز به برگزاری جلسه های متعدد با این افراد داریم تا به جمع بندی نهایی برای طرح جامع نظام آموزشی مدرسه ملی سینما برسیم.

جزئیات حضور هنرجویان در مدرسه ملی سینما طی فراخوانی اعلام خواهد شد

وی ادامه داد: نظام آموزشی در مدرسه ملی سینما با نظام ترمی و واحدی در دانشگاه ها متفاوت است و آموزش دروس سینما بر اساس نظام استاد و شاگردی است و با نظام مدرن آموزشی تلفیق و به زودی جزئیات حضور هنرجویان در کارگاه های مدرسه ملی سینما طی فراخوانی اعلام خواهد شد.

مدیر عامل مدرسه ملی سینما درباره دعوت از استادان سینمای ایران برای تدریس در مدرسه گفت: از اساتید سینمای ایران یعنی کسانی که به معنای واقعی برازنده لقب استاد هستند دعوت به همکاری می کنیم و تعداد حضور هنرجویان بر اساس شرایط ویژه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد و افراد پس از پذیرفته شدن به مدت دو سال آموزش می بینند و امید است از آینده داران سینمای ایران شوند.

استفاده از تجربیات اساتید جهان

حسینی با اشاره به نظام آموزش کارگاهی در مدرسه ملی سینما گفت: همانطور که گفتم یکی از تفاوت های اصلی در نظام آموزشی مدرسه ملی سینما، تدریس دروس به شکل کارگاهی است و پشتیبان اصلی در اجرای طرح کارگاهی مدرسه ملی سینما نیز گروه کارگردانی و دوره های مربوط به آموزش فیلمسازی است. از همین رو دوره های آموزشی مدرسه ملی سینما با کارگروه کارگردانی آغاز خواهد شد. هنرجویان متقاضی برای حضور در کارگاه کارگردانی باید به فنون دیگر سینما یعنی فیلمنامه نویسی، تدوین، صدابرداری و صداگذاری در سینمای ایران نیز آشنا باشند. ما معتقدیم کارگاه های کارگردانی بدون آشنایی با سایر حوزه ها کامل نیست.

این مدیر سینمایی با اشاره به این مطلب که تسلط بر زبان انگلیسی شرط مهم در پذیرفتن هنرجویان در مدرسه ملی سینما است، گفت: در مدرسه ملی سینما از تجربیات اساتید جهان استفاده خواهیم کرد و قرار بر این است که کارگاه های متعددی با حضور اساتید سینما در عرصه های بین الملل داشته باشیم بنابراین طبیعی است که هنرجویان متقاضی باید مسلط به زبان انگلیسی باشند.

مدرسه ملی سینما به اهالی سینما سپرده می شود

مدیر عامل مدرسه ملی سینما در پاسخ به این پرسش که تغییر مدیریت در سینما چه تاثیری بر روند فعالیت های این مدرسه سینمایی دارد، گفت: مدرسه ملی سینما برای این اساس تاسیس شده که با مشارکت اهالی سینما اداره شود و اگر نگاهی به احکام ارائه شده از سوی سازمان سینمایی داشته باشیم متوجه خواهیم شد مدیران در بخش های مختلف این مدرسه سینمایی همگی از چهره های شناخته شده و کاربلد سینمای ایران هستند. بنابراین تغییر مدیریت در برنامه های مدرسه سینما تاثیری نخواهد داشت و اراده قوی برای حفظ این مرکز سینمایی وجود دارد و مطمئن هستیم نقشه راه مدرسه ملی سینما روشن است.

این مدیر سینمایی در پایان صحبت های خود با اشاره به چگونگی انتخاب هنرجویان در گارگاه مدرسه ملی سینما گفت: طی هفته های آینده فراخوان حضور هنرجویان سینما اعلام خواهد شد. معیار پذیرش هنرجویان متفاوت از دیگر مراکز خواهد بود و روش ما به هیچ عنوان متمرکز بر مدرک گرایی نیست و کشف و رشد استعداد و خلاقیت عامل مهم تری خواهد بود.