رییس سازمان سینمایی احکام جدید مدرسه ملی سینما را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و رییس هیات امنای مدرسه ملی سینمای ایران، ۶ حکم جدید را برای مدرسه ملی سینما صادر کرد.

رییس سازمان سینمایی در احکام جداگانه علی واجد سمیعی را به عنوان رییس گروه تهیه و تولید مدرسه ملی سینمای ایران، پرویز آبنار را به عنوان رییس گروه صدابرداری و صدا گذاری، مجتبی راعی را به عنوان رییس گروه کارگردانی، محمود کلاری را به عنوان رییس گروه فیلمبرداری، بهرام دهقانی مدیر گروه تدوین و کامبوزیا پرتوی را به عنوان رییس گروه فیلمنامه نویسی منصوب کرد.

در متن حکم کامبوزیا پرتوی آمده است: «هنرمند فرهیخته جناب آقای کامبوزیا پرتوی نظر به تجربه و سوابق ارزشمند هنری و کارنامه‌ درخشان تان در عرصه‌ سینما، به موجب این حکم به سمت رییس گروه کارگردانی مدرسه ملی سینمای ایران منصوب می‌شوید.

فیلمنامه ستون فقرات هر اثر سینمایی است. بدون فیلمنامه‌ خوب فیلم خوبی هم وجود ندارد. سال ها است که مدام از مشکلات و مسائل این حوزه سخن گفته می‌شود. لذا، فیلمنامه‌نویسی و مسائل این شاخه از سینما از اولویت‌های آموزشی و پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران محسوب می‌شود. نظر به سوابق ارزشمند جنابعالی در فیلمنامه‌نویسی و علاقه، دانش و پشتکارتان در این عرصه، امیدوارم با حضورتان در گروه فیلمنامه‌نویسی و همکاری با گروه‌های دیگر، دانش و بینش فیلمنامه‌نویسی در ایران را اعتلاء بخشید. موفقیت‌های روزافزونتان را از خداوند بزرگ خواستارم.»

در متن حکم بهرام دهقانی آمده است: «هنرمند فرهیخته جناب آقای بهرام دهقانی نظر به تجربه و سوابق ارزشمند هنری و کارنامه‌ درخشان تان در عرصه‌ سینما، به موجب این حکم به سمت رییس گروه تدوین در مدرسه ملی سینمای ایران منصوب می‌شوید.

جایگاه تدوین و اهمیت آن در سینما آشکار است تا آنجا که از این هنر به عنوان کارگردانی دوم یاد می‌شود. با توجه به نیاز سینمای ایران در استفاده از تجربیات استاندارد و روزآمد جهانی در این عرصه و تربیت نسلی خلاق و تازه‌نفس در مدرسه ملی سینمای ایران، انتظار دارم دانش و تجربه‌ ارزشمندتان در آموزش این رشته را به کار بسته در توسعه‌ دانش و بینش حوزه‌ تدوین در سینمای ایران گام‌های بلندی بردارید.»

در متن حکم محمود کلاری آمده است: «هنرمند فرهیخته جناب آقای محمود کلاری نظر به تجربه و سوابق ارزشمند هنری و کارنامه‌ درخشان تان در عرصه‌ سینما، به موجب این حکم به سمت رییس گروه تصویربرداری مدرسه ملی سینمای ایران منصوب می‌شوید.

هنر تصویربرداری در سینمای ایران از دانش و کوشش جنابعالی بهره‌های فراوان برده و اکنون زمان آن رسیده است تا نسل‌های جوان و آینده‌سازان سینمای ایران از این تجربه بهره‌مند شوند. اطمینان دارم با خلق نیکو و دانش و بینش بلند خود و در ارتباط صمیمانه با سایر گروه‌ها و بخش‌های مدرسه، امکان اعتلای بیشتر این هنر و دسترسی هنرجویان مشتاق به فنون روز سینما در حوزه‌ی تصویربرداری را فراهم خواهید کرد.»

در متن حکم مجتبی راعی آمده است: «هنرمند فرهیخته، جناب آقای مجتبی راعی نظر به تجربه و سوابق ارزشمند هنری و کارنامه‌ی درخشان تان در عرصه‌ سینما به موجب این حکم به سمت رییس گروه کارگردانی مدرسه ملی سینمای ایران منصوب می‌شوید.

بی‌گمان شخصیت جامع‌الاطراف تان، گروه‌ کارگردانی را به حلقه‌ وصل کارگردانان بزرگ سینما و نسل جوان مشتاق و سرشار از ذوق و خلاقیت تبدیل خواهد کرد. امیدوارم ضمن اهتمام به دعوت از استادان برجسته و با تجربه‌ ایرانی، مدرسه ملی را به کارگاهی برای تبادل فکر و اندیشه و ارتقاء دانش و مهارت های کارگردانی در سینمای ایران مبدل کنید.»

در متن حکم پرویز آبنار آمده است: «هنرمند فرهیخته، جناب آقای پرویز آبنار نظر به تجربه و سوابق ارزشمند هنری و کارنامه‌ی درخشان تان در عرصه‌ سینما، به موجب این حکم به سمت رییس گروه صدابرداری و صدا گذاری مدرسه ملی سینمای ایران منصوب می‌شوید.

از پیدایش صدا در سینما به عنوان انقلابی در این عرصه یاد می‌شود. با صدا بود که سینما، سینما شد. هنر صدابرداری و صداگذاری در سینمای ایران رشد و اعتلای چشمگیری داشته، لیکن تا فتح قله‌ها هنوز فاصله‌ها است. مدرسه ملی سینمای ایران با اختصاص گروهی مجزا به این رشته، در نظر دارد تا دانش و فنون این عرصه را ارتقاء دهد. انتظار می‌رود با تجربه و دانشی که در این رشته دارید، در هماهنگی و همکاری با سایر گروه‌های مدرسه و ارتباط با دست‌اندرکاران این حوزه در داخل و خارج از ایران، به توسعه‌ بیش از پیش مهارت‌ها و دانش صدا در سینمای ایران کمک کنید.»

در متن حکم علی واجد سمیعی آمده است: «هنرمند فرهیخته جناب آقای علی واجد سمیعی نظر به تجربه و سوابق ارزشمند هنری و کارنامه‌ درخشان تان در عرصه‌ سینما به موجب این حکم به سمت رییس گروه تهیه و تولیدِ مدرسه ملی سینمای ایران منصوب می‌شوید.

حوزه‌ تهیه‌کنندگی و تولید به رغم پیشرفت‌هایی که داشته، بیش از سایر حوزه‌ها در سینمای ایران نیازمند بازخوانی و بازنگری است. ارتقای دانش و نگاه علمی به این حوزه می‌تواند زمینه را برای حل بسیاری از مسائل سینمای ایران فراهم سازد. لذا با شناختی که از شخصیت کوشا و سوابق و تجارب جنابعالی دارم، انتظار می‌رود با حضور و همت خود در مدرسه ملی سینمای ایران، گام‌های بلندی در تربیت نسل جوان و اندیشمند تهیه‌کنندگان و مدیران تولید در سینمای ایران بردارید.»