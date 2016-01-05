به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رحیمی ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: بیمه طلایی از ارزان‌ترین بیمه کارکنان دولتی و غیردولتی در آموزش و پرورش است که سهم پرداختی فرهنگیان برای این بیمه ۱۵۰ هزار ریال و سهم دولت نیز ۱۵۰ هزارریال است.

وی گفت: خوشبختانه طرح بیمه طلایی یا بیمه تکمیلی فرهنگیان از موفق‌ترین طرح‌های آموزش و پرورش است.

رحیمی اظهار کرد: در حال حاضر از ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر از فرهگیان خراسان شمالی ۱۰ هزار و ۲۴۱ نفر تحت پوشش بیمه طلایی قرار دارند.

به گفته وی همچنین در بحث بیمه حوادث نیز ۱۰۰ درصد دانش آموزان و هشت هزارنفر از فرهنگیان تحت پوشش هستند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به بدهی و مطالبات فرهنگیان از شرکت‌های بیمه افزود: در حال حاضر فرهنگیان خراسان شمالی بیش از ۵۰ میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه طلب دارند.

وی اظهار کرد: چون میزان مطالبات فرهنگیان از شرکت‌های بیمه بیش از بدهی است از این جهت فرهنگیان استان متضرر می‌شوند.

رحیمی در خصوص ستاد اسکان آموزش و پرورش استان نیز توضیحاتی داد و گفت: یک سوم ساماندهی مسافران در ایام تعطیلات نوروز و تابستان توسط آموزش و پرورش صورت می‌گیرد به طوریکه در تابستان و نوروزسال گذشته به ترتیب ۳۴ هزار و ۳۴۴ نفر و ۳۰ هزار و ۸۴۰ نفر درمدارس استان اسکان داده شدند.

وی گفت: این در حالی است که برای ایام نوروز ۹۵ نیز ۱۸۰ آموزشگاه با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در خراسان شمالی آماده اسکان و پذیرش مسافران است.

به گفته رحیمی پیش بینی می‌شود در نوروز ۹۵ حدود ۵۰ هزار نفر در مدارس استان اسکان داده شوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی افزود: اکنون حدود ۷۲ نفر سرباز معلم در مناطق محروم و هنرستان‌های استان فعالیت دارند و جذب سرباز معلم نیز با توجه به نیاز آموزش و پرورش استان در بهمن ماه امسال مجوز صادر می‌شود.