۸ هزار کلاس درس آماده میزبانی از دانش آموزان خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی، صبح دوشنبه در نشست شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد، از آمادگی مجموعه آموزش و پرورش استان برای ورود به سال تحصیلی ۹۵-۹۴ خبر داد.

وی با اشاره به اینکه امسال افزون بر ۱۶۴ هزار دانش آموز این استان در بیش از دو هزار آموزشگاه تحصیل می کنند، افزود: در این مدارس هشت هزار و ۱۰۰ کلاس درس برای تحصیل دانش آموزان مهیا شده است.

حاتمی اضافه کرد: از مجموع هشت هزار و ۱۰۰ کلاس درس موجود در خراسان شمالی، ۶۲۷ کلاس آن در حالی که زیر ۱۰ نفر دانش آموز دارند تشکیل شده و معلم برای تدریس اعزام می شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس در سال تحصیلی جاری ۱۷ درصد از مجموع کلاس های دایر در مدارس استان زیر ۱۰ نفر دانش آموز دارند این درحالی است که برخی از کلاس های مدارس خراسان شمالی در سال تحصیلی پیش رو تنها یک دانش آموز خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با تأکید بر پذیرش دانش آموزان اتباع خارجی از جمله دانش آموزان افغانی در مدارس این استان، تصریح کرد: باید دانش آموزان افغان از نعمت سواد برخوردار باشند و در این زمینه هیچ گونه توجیه و بهانه ای قابل قبول نیست.

حاتمی افزود: رسالت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت همه فرزندان و کودکانی است که در کشور ایران تحت لوای جمهوری اسلامی زندگی می کنند بنابراین باید آموزش کودکان اتباع خارجی نیز همانند آموزش فرزندان ایران جدی گرفته شود.

وی اضافه کرد: آموزش و تربیت دانش آموزان افغانی، تأثیر شگرفی بر نگرش آنها گذاشته و در آینده نیز جلوی بسیاری از معضلات و مشکلات در جامعه را می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: رسالت این نهاد و همه فعالان و متولیان آن انسداد بی سوادی در کشور بوده و در این راستا می بایست تمامی مبادی بی سوادی از جمله بی سوادی اتباع خارجی بسته شود.