تاکید ظریف بر ضرورت تدوین نقشه راه روابط بین ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار دوطرف ضمن تبادل نظر و گفتگو در خصوص روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و بین المللی، بر توسعه و تعمیق مناسبات فی مابین تاکید و در زمینه مقابله با تروریسم و افراط گرایی، بویژه همکاری های موثرتر تبادل نظر کردند.

همچنین ظریف از تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای برقراری امنیت و حرکت به سوی صلح در قالب گفتگوهای تمامی طرف های افغانی حمایت کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در عرصه مناسبات دوجانبه با اشاره به اجرایی شدن توافقات موجود، بر ضرورت تدوین نقشه راه روابط که شامل تمامی جنبه ها و موضوعات مناسبات دوجانبه از جمله ترانزیت، تجارت، امنیت و مسائل حقوقی شامل همکاری در مورد بهره برداري از آب های مرزی بين دو کشور در قالب بسته توافقات اجرایی تاکید کرد.