دبیرخانه دائمی کنگره شعر حجاب و عفاف ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی نخستین دوره کنگره شعر عفاف و حجاب شب گذشته چهارشنبه ۱۶ دی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این مراسم حمید قبادی دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس که متولی برگزاری این جشنواره بود در سخنانی اظهار داشت: ارتاط با نسل جوان و برقراری رابطه زبانی با آنها نیازمند زبان منحصر به خودش است. ما در سال‌های گذشته دچار روزمرگی در استفاده از زبان برای بیان مفهوم حجاب و عفاف برای جوانان بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از زبان هنر می‌توان به موقع و با فایده بهره برد به شرط آنکه این هنر را در کنار یک ارزش متعالی قرار بگیرد. وقتی این اتفاق بیافتد باب تازه‌ای در این زمینه باز خواهد شد تا جوانان بتوانند از مفهوم یک پدیده بهره ببرند.

اگر بگوییم کاری نکرده‌ایم هم چندان به بیراهه نرفته‌ایم

قبادی افزود: در زمینه تولید مکتوب برای حجاب و عفاف اگر بگوییم کاری نکرده‌ایم هم چندان به بیراهه نرفته‌ایم. این مساله برای ما زننده است که در ایران امروز ادبیاتی موثر و جوان‌پسند در زمینه حجاب و عفاف نداشته و به این موضوع نپرداخته‌‌ایم.

دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس در پایان اظهار امیدواری کرد با برگزاری این جشنواره در آینده نزدیک باب تازه‌ای در زمینه شعر متعهد و با عنوان شعر حجاب و عفاف ایجاد کنیم.

در ادامه این مراسم علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی گفت: فعالیت‌های کارگروه مد و لباس زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نسبت به ایجاد شرایط فرهنگی مناسب برای جامعه توجیه شوند.

وی ادامه داد: عفاف و حجاب همواره در سرزمین اسلامی ما از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. این فرهنگ باید در حوزه مد و لباس گسترش یابد.

مراد خانی همچنین گفت: برپایی کنگره عفاف و حجاب که در حاشیه فعالیت‌های این کارگروه برگزار می‌شود اقدام قابل توجهی است. این کنگره نخستین دوره خود را پشت سر گذاشت طبیعی است مسائل و کمبودهایی هم داشته است اما با وجود این موضوع، بیش از ۱۰۰۰ اثر به کنگره ارسال شد. امید است در آینده این کنگره دبیرخانه‌ای فعال داشته باشد و در سطح بین‌الملل کار خود را ادامه دهد.

وی افزود: مانند جشنواره فیلم فجر که من در دوره اول آن حضور داشتم، جشنواره‌ای که در سال نخست خود تنها با چهار فیلم برگزار شد و اکنون تبدیل به بزرگ‌ترین جشنواره سینمایی کشور شده است.

دیگر سخنران این مراسم محمد علی مجاهدی بود که در سخنان خود اظهار داشت: این کنگره حادثه‌ای نو و مبارک است که گرچه دیر اما با ابتکار و حسن انتخاب می‌تواند سرآغار یک حرکت و جنبش هنری و ادبی و در ادامه یک حرکت عقیدتی باشد.

وی تصریح کرد: استقلال دادن به عنوان شعری این جشنواره امر پسندیده‌ای است و به نظر من هم در میان شاعران جوان برای سرایش اشعار تازه ایجاد انگیره می‌کند. با این وجود معتقدم شاعر اگر در صفت خلاقیت شعری خود نفحه‌ای از صفت الهی برداشته باشد می‌تواند به آفرینش اثر ماندگار نیز موفق شود.

پوشیدگی در شعر فردوسی هم نمود داشته است

امیر اسماعیل آذر شاعر و محقق و استاد دانشگاه نیز در این مراسم در سخنانی عنوان داشت: پوشیدگی از جمله مفاهیمی است که در دوران قبل از اسلام نیز در ایران رواج داشته است. فردوسی در اشعار خود از این مفهوم بهره برده و پژوهش‌ها نیز نشان داده که در دوره ساسانیان و پیش از ظهور اسلام در ایران، پوشش زنان مایه افتخار آنها بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پژوهشگران بر این باورند که وقتی انسان لباسی غیر از لباس روزمره خود می‌پوسد به دنبال شخصیت گمشده خودش و یا به اصطلاح تو گمشده خودش است در حالی که هیمن دانش نشان می‌دهد انسانی که از درون پر است ظاهر بیرونی‌شان برای آنها اهمیتی ندارد و بر عکس هرچه درون انسان تهی تر می‌شود او بیشتر تمایل به نشان دادن ظاهرش پیدا می‌کند.

در پایان این مراسم برگزیدگان این کنگره به شرح زیر معرفی شدند:

بخش کودک و نوجوان: طیبه رضوانی و علی باباجانی

بخش سپید و نیمایی: امیر را یزدانی و ایوب شیخی‌زاده

بخش ترانه: تقدیر از رضا نیکوکار و زهرا بشری موحد

بخش شعر کوتاه: سید مهدی نژاد هاشمی

بخش شعر کلاسیک: تقدیر از امید مهدی نژاد، عارفه دهقانی و حسین طاهری