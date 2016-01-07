«کامرون» دست به دامن «مرکل» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان امروز پنجشنبه از دولت برلین خواست تا با تشویق اتحادیه اروپا به پذیرش اصلاحات مورد نظر لندن، مانع از خروج انگلستان از جمع ۲۸ کشور عضو این اتحادیه شود.

انگلستان قرار است تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی همه پرسی را برای جدایی از اتحادیه اروپا برگزار کند و کامرون هم در حال حاضر برای جلب حمایت «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به این کشور رفته تا شاید راهی برای قانع کردن دولتمردان انگلیسی که وی را برای خروج از اتحادیه اروپا تحت فشار قرار می دهند، پیدا کند.

به همین مناسبت وی درمقاله ای که در روزنامه «بیلد» آلمان منتشر شد از عدم حمایت اتحادیه اروپا از اصلاحات پیشنهادی دولت لندن انتقاد کرد- اصلاحاتی که بسیاری از وزرای محافظه کار کابینه کامرون از آنها به عنوان پیش شرط تداوم حضور انگلستان در اروپای واحد یاد می کنند.

کامرون با بیان این مطلب که تغییرات پیشنهادی علاوه بر منافع مردم انگلستان، منافع سایر ملل اروپایی را نیز برآورده می کند، از مرکل خواست تا به وی برای قانع کردن اتحادیه اروپا کمک کند.

شروط انگلستان برای ادامه حضور در اروپای واحد افزایش دایره اختیارات تصمیم گیری اعضای اتحادیه، عدم اعمال فشار به لندن برای پذیرش محدودیت های اقتصادی حوزه یورو و در نهایت ارائه تضمین هایی برای حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی لندن در مقایسه با دیگر اعضای اتحادیه است.

اما کامرون یک شرط دیگر را هم مطرح می کند که به گفته اعضا ناقض معیارهای اخلاقی اتحادیه است مبنی بر اینکه لندن خواهان معافیت از ارائه خدمات رفاهی به مهاجرین (اروپایی و غیر اروپایی) تا چهار سال پس از ورود آنها به انگلستان است.

به گفته منتقدین، این خواسته لندن به معنای نقض قانون آزادی تردد و تبادل نیروی کار بین کشورهای عضو شنگن است.

کامرون در ادامه سفر خود به مجارستان می رود تا با «ویکتور اوربان» نخست وزیر این کشور نیز پیرامون اصلاحات پیشنهادی خود صحبت کند.

نخست وزیر انگلستان که از شعار برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا به عنوان حربه ای برای پیروزی در انتخابات پارلمانی استفاده کرد، اکنون به دردسر بزرگی گرفتار شده چرا که از قرار بسیاری از هم حزبی های محافظه کارش این وعده را جدی گرفته و می گویند تا زمانی که شرط‌هایمان را به اتحادیه تحمیل نکنی از ترغیب مردم به خروج از اروپای واحد دست برنمی داریم.

در همین راستا دو روز پیش کامرون اعلام کرد که وزرای کابینه این اختیار را دارند تا درخصوص ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا دست به تبلیغ بزنند.

این در حالی است که بالغ بر یک سوم از اعضای کابینه انگلیس مخالف تداوم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند.

از سوی دیگر برخی از نمایندگان مخالف حضور در اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که در صورتی که از طرف کامرون مجبور به تبلیغ برای باقی ماندن این کشور در این اتحادیه شوند، از سمت خود استعفا می دهند.

این در حالی است که رویترز گزارش داد: بر اساس نظر سنجی به عمل آمده، بیشتر انگلیسی ها مایل به جدا شدن از اتحادیه اروپا هستند.بر این اساس ۴۳ درصد مایل به خروج انگلیس از این اتحادیه هستند.