خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: «دارابگرد» نام یکی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم بوده که به نام «دارابجرد» نیز معروف است. این شهر در فاصله شش کیلومتری شهر داراب فعلی قرار گرفته و نخستین پایتخت سلسله ساسانیان و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای باستانی ایران و جزو پنج شهر تاریخی استان فارس است.

قدمت این شهر به دوره هخامنشیان می‌رسد و نخستین شهر مدور فلات ایران محسوب می‌شود. پیرامون این شهر، دیوار مخروطی عظیمی از گل رس و سنگ و ملاط آهک ساخته شده که ارتفاع آن به بیش از ۱۰ متر می‌رسد و هم اینک بقایایی از این دیوار باقی مانده است. دیوار گلی شهر دارابگرد به عنوان طولانی‌ترین و عریض‌ترین دیوار ۲۵۰۰ ساله دنیا است.

اما این بنای تاریخی ارزشمند نیز این روز‌ها با خطر فرونشست زمین مواجه شده است. اخیرا فرونشست زمین به نزدیکی دیوار گلی این شهر رسیده و دوست‌داران میراث فرهنگی را نگران کرده است.

یک فعال میراث فرهنگی استان فارس در خصوص پدیده فرونشست در نزدیکی دارابگرد به خبرنگار مهر گفت: شکاف‌های گسترده‌ای در فاصله ۵۰ متری این شهر باستانی به وجود آمده که ناشی از ایجاد فرونشست در شهرستان داراب است.

محمد باقر مهاجر با بیان اینکه قسمت‌هایی از دروازه شمالی دارابگرد شکاف‌هایی به عمق دو متر خورده، افزود: طی چند سال گذشته این شکاف‌ها پیشروی کرده و قسمت‌های عمده‌ای از خندق و دیوارهای این شهر باستانی را تخریب کرده و این روند نگران کننده است.

وی با بیان اینکه شکاف زمین در فاصله پنج متری دیوار باستانی شهر دارابگرد است، گفت دیوار شهر دارابگرد بزرگ‌ترین دیوار مدور گلی دنیا است که هم اینک در معرض تهدید جدی است و احتمال فروریختن قسمت‌های عمده آن وجود دارد از این رو مسئولان ذی ربط باید تدابیر ویژه‌ای را برای جلوگیری از این روند اتخاذ کنند.

مهاجر با تاکید بر اینکه در صورت ادامه این روند دیوار این شهر فرو می‌ریزد، بیان کرد: در این راستا باید کمیته تخصصی برای بررسی دقیق دلایل ایجاد این فرونشست و راه‌های جلوگیری از افزایش این فرونشست‌ها راه اندازی شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز) نیز با اشاره به پدیده فرونشست در سطح استان فارس به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه شهرستان داراب از جمله شهرستان‌های فارس است که طی چند سال گذشته به صورت جدی با پدیده فرونشست مواجه بوده است.

طهمورت یوسفی با تاکید بر اینکه داراب به عوان یکی از شهرستان‌هایی پرمخاطره استان به دلیل فرونشست است، بیان کرد: این شکاف‌هایی که در منطقه کوه سفید شهرستان داراب وجود دارد طی چند سال گذشته ایجاد شده و و در برخی موارد نیز پیشروی داشته است.

وی با بیان اینکه دارابگرد رخنمون گنبدنمکی دارد، اظهار داشت: در دارابگرد حوضچه‌ها و گودال‌هایی وجود دارد که به احتمال زیاد در گذشته پرآب بوده از این رو احتمال می‌رود این فرونشست‌ها به همین دلیل ایجاد شده باشد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز) با اشاره به اینکه گنبدهای نمکی دارابگرد از سنگ آذرینی تشکیل شده، افزود: چند روز قبل یک هیات زمین‌شناسی از منطقه بازدید کرده و وضعیت فروچاله‌ها در اطراف دارابگرد نگران کننده نیست اما با این وجود باید از افزایش آن جلوگیری شود.