نوری: راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایانگر عشق مردم به انقلاب و شکست دشمن است

حجت‌الاسلام رضا نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲ بهمن یادآور روزی است که ملت بزرگ ایران با ایمان و اراده الهی طومار نظام طاغوت را درهم پیچید و پرچم استقلال و آزادی را برافراشت؛ این روز، روز تجدید عهد با آرمان‌های امام، شهدا و مقام معظم رهبری است.

امام جمعه بجنورد افزود: دشمن در ماه‌های اخیر با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی به دنبال تضعیف امید و اعتماد مردم بوده است، اما ملت ایران با حضور آگاهانه و دشمن‌شکن خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان خواهد داد که هنوز پای انقلاب و ولایت ایستاده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: راهپیمایی امسال نماد وحدت و همبستگی ملت ایران است؛ مردمی که باوجود مشکلات اقتصادی یا فشارهای روانی، با بصیرت و روحیه انقلابی در صحنه حاضر می‌شوند تا خط قرمز خود یعنی «استقلال و عزت ملی» را یادآوری کنند.

وی با اشاره به نقش اقشار مختلف مردم خراسان شمالی گفت: حضور روحانیون، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، جوانان و خانواده‌های شهدا در این راهپیمایی، نمایانگر همدلی و تعهد عملی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام نوری در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، دشمن چشم به رفتار ملت ایران دوخته است؛ پس حضور باشکوه مردم در خیابان‌های شهرهای خراسان شمالی، پیامی روشن دارد: انقلاب زنده است و ملت ایران پشتیبان ولایت می‌ماند.