لطفا شبها بیمار نشوید/خدمات درمانی هرمز رضایت بخش نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، احمد رنجبری :یکی از اهداف مهم دولتها رساندن جامعه بهسلامت مطلوب است و هر دولتی به نحوی برای این مهم در اقصی نقاط کشور با اجرای برنامههای کلان سعی در بهبود نظام سلامت کشور دارد. بر کسی پوشیده نیست که از اهداف بزرگی که تاکنون در دولت تدبیر و امید به آن پرداختهشده است برنامهریزیهای کلان بهداشت و سلامت بوده بهگونهای که موفقیتهای بزرگی در خدمت به مردم نمایان است. در این میان آنچه مغفول مانده سلامت جزیرهنشینان است.
موقعیت استراتژیکی جزیره هرمز این جزیره را نسبت به سایر جزایر در شرایط خاصی قرارداده است. با ارتقاء مرکز بهداشت هرمز به مرکز توسعه سلامت بهعنوان یک رکن مستقل بهداشتی در سالهای گذشته بارقه امیدی به مردم داده شد، تا شاید مشکلات این جزیره مرتفع شود. اما نهتنها استقرار مرکز توسعه سلامت دردی را دوا نکرد، بلکه این روزها دو پزشک بخش خصوصی در نوبت صبح و عصر نداشتن امکانات پزشکی را بهانه قرار میکنند تا فقط به ویزیت بیماران بپردازند و نه درمان.
همشهری هرمزی میگوید: ۲۲ سال پیش مرکز درمانی هرمز مجهز به دندانپزشکی با تمام تجهیزات بود که اکنون خبری از آن نیست و وضعیت این مرکز درمانی روزبهروز اسفبار تر میشود.
پساز آن که تنها درمانگاه این جزیره پس از چندین سال کشوقوس از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان مبنی بر اینکه جمعیت هرمز توانایی شبانهروزی شدن را ندارد، با پیگیری مسئولان و شورای شهر این جزیره تنها درمانگاه این جزیره شبانهروزی شد.
اما با آغاز فعالیت درمانگاه هرمز بهطور شبانهروزی هنوز چارت مشخصی برای کادر درمانی خود ندارد. همین مسئله باعث شده با توجه به مراجعه مردم به این درمانگاه شبانهروزی برای درمان، بیمار شدن در جزیره هرمز به یک کابوس تبدیل شود و اگر بیمار پول نداشته باشد و شب بیمار شود خطرات جدیاو را تهدید میکند.
خدماتدهی نامطلوب درمانگاه هرمز مدتهاست موجبات نارضایتی مراجعات به این درمانگاه را فراهم کرده است.
طرح تحول نظام سلامت که اجرا شد، بسیاری از بخشهای «سلامت» را متحول کرد. از میزان پرداخت از جیب مردم تا دسترسی به داروها، از ارزان شدن تعرفهها تا پوشش بیمهای و... طرح تحول نظام سلامت، همه اینها را کموبیش متحول کرد اما اهالی جزیره هرمز از این طرح فقط گران شدن ویزیت و خدمات نصیبشان شد.
مدیر مرکز توسعه سلامت هرمز که چندی پیش به مهر خبر داده بود که درمانگاه هرمز شبانهروزی شده است گفت: با واگذاری این درمانگاه به بخش خصوصی قیمت ویزیت در ساعت اداری یعنی ۸صبح تا ۲بعدازظهر با تعرفه دولتی است و پس از آن با تعرفه آزاد. یعنی ۳۰درصد از تعرفه آزاد از بیماران دریافت میشود.
مرتضی غلامزاده عضو شورای اسلامی شهر هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بهویژه ریاست این دانشگاه که به جد پیگیر برطرف شدن مشکلات بهداشتی درمانی هرمز بودند اظهار داشت: با توجه به پیگیریهای انجامشده بنا بود که تنها درمانگاه این جزیره به درمانگاه شبانهروزی تبدیل شود و خدمات بهداشتی درمانی بهتری به اهالی این جزیره ارائه بشود که متأسفانه با واگذاری این مرکز به بخش خصوصی نارضایتی مردم این جزیره را به همراه داشته است.
عضو شورای شهر هرمز گفت: اکنونکه این درمانگاه برای خدماترسانی شبانهروزی به بخش خصوصی واگذارشده است انتظار میرفت که خدماترسانی بهتری انجام بشود. متأسفانه خدماترسانی قبلا بهتر از الآن بود .لااقل مردم ویزیت ارزانتری پرداخت می کردند.
غلامزاده اظهارداشت: با توجه به اینکه تصویب شبانهروزی شدن درمانگاه هرمز در مرکز ارتقای سلامت وزارت بهداشت چند سال است که به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان ابلاغشده بود متأسفانه خواسته مردمی در خصوص خدمات بهتر و ارزانتر هنوز محقق نشده است.
غلامزاده افزود: مردم به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب در این درمانگاه اغلب به مراکز درمانی شهر بندرعباس مراجعه میکنند و در صورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی بدون شک آمار مراجعین این مرکز افزایش خواهد یافت.
عضو شورای شهر هرمز مهمترین مشکل شبکه بهداشت و درمان جزیره هرمز را کمتوجهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به حوزه بهداشت جزیره هرمز ذکر کرد و افزود: مادامیکه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، به جزیره هرمز در حوزه سلامت بهجای نگاه برادرانه نگاهی رقابتی داشته باشند، پیشرفتی در زمینهٔ سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی این منطقه حاصل نخواهد شد.
غلامزاده اظهارداشت: مسئولان این دانشگاه برای بهبود ارائه خدمات پزشکی به مردم، باید زمینه احداث کلینیک تخصصی در جزیره هرمز فراهم سازند تا شرایط حضور پزشکان متخصص در این جزیره بیش از گذشته فراهم شود.
این عضو شورا شهر بیان کرد در بازدید معاون سیاسی استاندار هرمزگان از مرکز درمانی این جزیره در اردیبهشت ، معاونت درمانی دانشگاه قول تجهیز آزمایشگاه ، خرید یک دستگاه سونوگرافی و غیره را داد بود که هنوز عملی نشده است وزنان باردار این جزیره برای یک سونوگرافی ساده د هزار تومان را متحمل بشود.
شبکه بهداشت و درمان جزیره هرمز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز بهداشت استان هرمزگان فعالیت میکند جزیره هرمز با جمعیتی بالغبر هفت هزار و ۵۰۰ نفر و در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس قرار دارد.
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