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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۷:۵۹

تئاتر فجر ۳۴ در آینه مهر

«اودیسه» برای اجرا آماده می‌شود/ بازگشت قهرمان از جنگ تروا

«اودیسه» برای اجرا آماده می‌شود/ بازگشت قهرمان از جنگ تروا

آرش دادگر کارگردان نمایش «اودیسه» از آماده سازی این نمایش برای حضور در بخش مهمان جشنواره تئاتر فجر خبر داد و عنوان کرد این اثر نمایشی اوایل سال ۹۵ اجرای عمومی می رود.

آرش دادگر کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «اودیسه» در بخش مهمان سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «اودیسه» نوشته امین طباطبایی است که برای حضور در جشنواره تئاتر فجر و بعد از آن اجرای عمومی آماده می شود. مسیر نگارش متن دو سال طول کشیده و چهار ماه و نیم است که هر روز بیش از چهار ساعت این نمایش را تمرین می‌کنیم.

وی ادامه داد: داستان این نمایش بر اساس کتاب «اودیسه» هومر نوشته شده و و روایت بازگشت او از جنگ تروا را بازگو می کند. بیش از این نمی توانم توضیحی درباره نمایش بدهم اما تمام تلاش گروه کوآنتوم این است که یک محصول فرهنگی ارزشمند و با کیفیت را به مخاطب عرضه کند. امیدوارم بتوانیم اجرای قابل قبولی هم در شان نام گروه و هم در شان مخاطبان ارایه کنیم.

دادگر درباره زمان اجرای عمومی نمایش توضیح داد: نمایش «اودیسه» قرار است اوایل سال ۹۵ در تالار حافظ روی صحنه برود. اجرای این نمایش در جشنواره نیز در همین تالار نمایشی خواهد بود.

کارگردان نمایش «هملت» در پایان درباره گروه بازیگران نمایش یادآور شد: کامبیز امینی، امین طباطبایی، حسام منظور، عمار عاشوری، نگار عابدی، رسول مکوندی و خودم بازیگران این اثر نمایشی هستیم.

«اودیسه» سرگذشت بازگشت یکی از سران جنگ تروا (ادیسیوس یا الیس) فرمانروای ایساکا است. در این سفر که بیش از بیست سال به درازا می‌انجامد ماجراهای مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش می آید. در نهایت ادیسیوس که همگان گمان می‌ کردند کشته شده است به وطن خود بازگشته و دست متجاوزان را از سرزمین و زن و فرزند خود کوتاه می‌کند.

«اودیسه» در کنار «ایلیاد» دومین اثر حماسی هومر، داستان‌سرای یونانی است. این کتاب که در اواخر قرن ۸ پیش از میلاد مسیح نگاشته شده است یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبیات مغرب‌زمین به شمار می‌آید.

کد مطلب 3020459
عطیه موذن

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