شهاب حسین پور کارگردان تئاتر درباره آماده سازی نمایش «طپانچه خانم» برای حضور در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «طپانچه خانم» نوشته محمد امیریاراحمدی است که در حال حاضر درحال آماده سازی برای حضور در بخش تولیدات تازه تئاتر ایران سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر است. داستان نمایش مربوط به دهه ۳۰ و ۴۰ بوده و داستان زندگی اخترالسلطنه را به نمایش می گذارد که سعی دارد بهداشت و فرهنگ و تمدن را در شهرش ایجاد کند.

وی ادامه داد: این زن قدرتمند درگیر اصلاحات است اما با زور طپانچه می خواهد مردم را به سوی تمدن رهنمون سازد به این ترتیب نوعی ضوابط خاص را در شهر ایجاد کرده است. این زن کلکسیون طپانچه دارد اما با قانون منع حمل اسلحه روبرو می شود تا جایی که حتی به او اجازه نمی دهند که اسلحه هایش را در خانه نگه دارد. پافشاری او به نگهداری طپانچه ها مسیر نابودی را برایش رقم می زند.

حسین پور درباره زبان این نمایش بیان کرد: این نمایشنامه همچون دیگر آثار امیریاراحمدی از زبانی خاص و جعلی و منحصر به فردی برخوردار است که در نظر عام شباهت هایی به زبان پهلوی دارد اما داستان نمایش به شکلی رئالیستی نوشته شده است. تلاشم این است که نمایش شباهتی به نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» که قبلا اجرا کرده ام، نداشته باشد. البته فضای نمایشنامه از اجرای قبلی متفاوت است و در ساختار نیز از این شباهت فاصله گرفتیم تا دو جهان متفاوت خلق شود. روی نورپردازی، گریم، طراحی لباس و دکور تاکید زیادی داریم و در اجرا نیز نورپردازی و گریم به سمت سوررئال حرکت کرده است. دکور نیز به شکل مینیمال طراحی شده است.

کارگردانی نمایش «یک زندگی بهتر» متذکر شد: در تمرین ها درحال آزمون و خطا هستیم تا به یک فرم واحد در بازی ها برسیم. به این معنی که از بازی رئالیستی شروع کردیم و کم‌کم به سمت سوررئال می رویم. تلاش مان این است که نمایش فضای رئالیستی نداشته باشد اما در عین حال مخاطب نیز آن را باور کند.

وی درباره کمک هزینه ای که قرار است از طرف جشنواره به گروه داده شود، گفت: هنوز هیچ کمک هزینه ای از طرف جشنواره به ما پرداخت نشده و فعلا همه هزینه ها به صورت شخصی پرداخت شده است. حتی مکان و ساعت های نامناسبی برای تمرین نمایش در اختیار ما قرار داده شده بود که چون کار بسیار سنگین است از پلاتو خصوصی برای تمرین استفاده می کنیم که جلسه ای ۱۰۰ هزار تومان باید برای هر روز بپردازیم. امیدوارم با انرژی مثبتی که از دوستان دبیرخانه گرفته ام به زودی کمک هزینه های گروه ها را پرداخت کنند.

حسین پور درباره برنامه ریزی برای اجرای عمومی این نمایش گفت: این نمایشنامه سال ۹۲ نیز برای حضور در جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شد اما به دلیل همزمانی با اجرای نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» و مشترک بودن بازیگران از حضور در جشنواره انصراف دادم. از همان زمان درخواست اجرای نمایش را به تماشاخانه ایرانشهر، تالار حافظ، تئاترشهر و فرهنگسرای نیاوران ارایه دادم و از دو سال قبل تا به حال هر دو ماه یکبار در حال نوشتن نامه برای مدیران این سالن ها هستم تا به درخواستم رسیدگی شود. بعد از این همه مدت دوندگی آقای سجادی رییس فرهنگسرای نیاوران به من گفتند که دیگر نمی خواهند در سالن اصلی این فرهنگسرا اجرای تئاتر داشته باشند پس اجرا در نیاوران منتفی شد.

وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: در تئاترشهر نیز از زمان مدیریت اتابک نادری درخواستم را ارایه داده بودم اما پریسا مقتدی مدیر فعلی تئاتر شهر به من گفت که من به لحاظ سن و سال و سابقه شرایط اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر را ندارم. برای اجرا در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر هم با آقای سرسنگی و دریابیگی وارد مذاکره شدیم که با استعفای آقای سرسنگی باید منتظر سیاست های مدیر جدید باشیم. درحال حاضر امیدم به اجرا در تالار حافظ و سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر است که امیدوارم تکلیف اجرای عمومی این اثر نمایشی به زودی مشخض شود.

نمایش «طپانچه خانم» کاری از گروه تئاتر «پارکینگ» نوشته محمد امیریاراحمدی و کارگردانی شهاب الدین حسین پور از تهران از جمله آثار انتخاب شده برای حضور در مرحله نهایی تولیدهای تازه تئاتر ایران در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است.

فریبا متخصص، آرش فلاحت پیشه، حمید رحیمی، محمد صدیقی مهر، علیرضا مویدی، گیلدا حمیدی، ندا مقصودی، مینا کریمی جبلی، مرضیه موسوی، لاله کریمی، مهدا رزازی در این نمایش ایفای نقش می کنند.