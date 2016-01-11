محسن حسینی نویسنده، بازیگر، طراح و کارگردان تئاتر درباره آماده سازی نمایش «دیوان غربی - شرقی» برای حضور در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «دیوان غربی - شرقی» برای حضور در بخش مهمان و مسابقه بین‌الملل جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر آماده می شود و البته قرار است از ۱۵ بهمن ماه نیز اجرای عمومی خود را در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر آغاز کند.

وی ادامه داد: قرار بود ابتدا این نمایش با همکاری مشترک ایران و آلمان و با حضور دو بازیگر و طراح نور آلمانی به صحنه برود اما به دلیل هزینه های زیاد این همکاری میسر نشد. در حال حاضر روزبه مهر، رویا نونهالی، مروارید مهر، الناز تاریخی، لیدا فتحعلی، فاطمه صارمی، آرام خلخالی، لیلا جنیدی، مرجان صادقی، سپیده صیفوری و خودم در این نمایش ایفای نقش می کنیم.

حسینی درباره مضمون نمایش توضیح داد: این نمایش روایت بخش هایی از منظومه «دیوان غربی - شرقی» گوته است؛ کتاب بزرگی که به تازگی ۲۰۰ ساله شده است. این منظومه ۱۲ بخش دارد که برای اجرای این نمایش من ۵ تابلو از آن را استخراج کرده ام. نمایش به روایت ۹ الهه الهام در یونان باستان است که روی شانه های گوته و حافظ نشسته و داستان را بین غرب و شرق روایت می کنند.

بازیگر نمایش «کالیگولا» یادآور شد: این نمایش بر پایه رویا، حرکت و پرفورمنس بنا شده و گروه همسرایان نیز نقش پررنگی در اثر دارند. تابلو اول «دیوان غربی - شرقی» از آتلیه پیگمالیون مجسمه ساز معروف قبرسی آغاز می شود. پیگمالیون شبی خواب می بیند که ونوس به سراغش آمده است و کمک می کند که مجسمه هایش به حرکت درآیند. این مجسمه ها همان ۹ الهه های الهام هنر و شعر و موسیقی هستند که به غرب و شرق می روند و روی شانه های گوته و حافظ می نشینند. تابلو پایانی این نمایش بوستان نام دارد که اشاره ای به بخش پایانی کتاب گوته با نام «خلد نامه» دارد.

وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: در اجرای این اثر نمایشی از ساز دیوان و ویولن استفاده می شود که روزبه مهر و مروارید مهر آنها را می نوازند. افتتاحیه این اثر نمایشی ۱۵ بهمن ماه در سالن چهارسو خواهد بود و بعد از آن از ۱۶ بهمن تا ۲۷ اسفند اجرای عمومی نمایش آغاز می شود. این نمایش برای اجرا در تالار چهارسو طراحی شده است و در جشنواره نیز در همین سالن اجرا خواهد شد.

عوامل نمایش «دیوان غربی - شرقی» عبارتند از نویسنده، طراح و کارگردان: محسن حسینی، موسیقی انتخابی: محسن حسینی، ساخت دو قطعه موسیقی: روزبه مهر و مروارید مهر، طراح صحنه: محسن حسنی، مشاور طراح صحنه و مدیریت اجرایی صحنه: سینا ییلاق بیگی، دستیار اول کارگردان، برنامه ریز و مجری طرح: وحید مهدی زاده، طراح لباس: آزاده امینی، طراح نور: محسن حسینی، روزبه مهر.