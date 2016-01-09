دانش کشاورزی توسط کارشناسان به داخل مزرعه منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی ظهر شنبه در همایش عملیاتی کردن نظام نوین ترویج کشاورزی که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مدیران و مسئولان مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانها در باغستان برگزار شد اظهارداشت: انتقال مدیریت دانش و معرفی نیازهای کشاورزی مهمترین رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی است.

وی افزود: برای اجرای طرح نوین ترویج کشاورزی ۹ استان کشور به عنوان پایلوت انتخاب شده که با اجرای آزمایشی در این استانها از جمله قزوین امیدواریم بتوانیم گام ارزشمندی در بهینه سازی تولید برداریم.

خاوازی اظهارداشت: برای تقویت و توسعه برنامه های ترویجی در بخش کشاورزی طرح هایی را در دست اقدام داریم که آموزش به ۸ هزار و هفتاد نفر نیروی جدید تازه استخدام شده در دستور کار قرار گیرد که این کار نیازمند برنامه ریزی مناسب است.

شناسایی 10 هزار پهنه در مناطق مختلف کشور

وی یادآورشد: بیش از۱۰ هزار پهنه در کشور شناسایی شده که امیدواریم کارشناسان کشاورزی در این بخشها بتوانند خدمات تخصصی لازم را ارائه دهند.

معاون ترویج وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: در اجرای این طرح مولفه های متعددی شامل، ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات، ایجاد شبکه مدیریت دانش و پهنه بندی عرصه های کشاورزی برای ارائه حداکثر خدمات به بهره برداران بخش پیش بینی شده است.

خاوازی بیان کرد: عرصه این پهنه ها با توجه به تنوع کشت کاملا متفاوت است و مقرر شده در هر پهنه یک کارشناس مسئول حضور داشته باشد تا پاسخگوی مسائل مختلف آن پهنه و رابط فعال بین بخش با کشاورزان باشد.

وی بیان کرد: اجرای آزمایشی این طرح در مدت ۹ ماه پیش بینی شده که پس از آسیب شناسی در صورت موفقیت این طرح در همه مناطق کشورعملیاتی می شود.