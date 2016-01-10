پایان روزهای سرد کلاسی تاریک/«لاش» هم صاحب مدرسه شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مرضیه جوشن: دی‌ماه سال ۹۳ روزی بود که برای نخستین بار خبرنگاران کهگیلویه قدم به روستایی گذاشتند که گویی همه آن را فراموش کرده بودند، روستایی در بخش چاروسا و در ۲۰ کیلومتری شهر قلعه‌رئیسی که از همه امکانات بی‌شمار دنیای مدرن تنها از نعمت برق برخوردار بود و دیگر هیچ.

تنها مدرسه یک اتاقه روستای لاش در سال ۵۷ ساخته‌شده ‌بود و در دی‌ماه ۹۳ حدود ۲۴ دانش‌آموز در شش‌پایه تحصیلی در تنها کلاس این مدرسه که بیشتر به سیاه‌چال شبیه بود به تحصیل مشغول بودند.

اما پنجم دی‌ماه ۹۳ روزی بود که با مشاهده کلاس سیاه، هیزم‌هایی در کنار تخته‌سیاه و یک بشکه سوخت در کنار دانش‌آموزان معصوم روستای لاش، بغض‌ها شکست و قلم‌ها به رشته تحریر درآمد و از دنیای کوچک دانش‌آموزانی نوشت که هرگز از دنیای بیرون از روستایشان آگاهی نداشتند.

بازتاب گسترده گزارش خبرگزاری مهر از روستای لاش در رسانه‌های مختلف جرقه امیدی در قلب کوچک دانش‌آموزان این روستا روشن کرد و در میان بی‌تدبیری مسئولان آموزش‌وپرورش کهگیلویه‌و‌بویراحمد نوید روزهای زیبایی برای دانش‌آموزان روستای لاش شد.

در این ‌میان، نقش معلم فداکار این روستا را نمی‌توان نادیده گرفت، معلمی که دردهای کهنه زادگاهش را در جمع مسئولان کهگیلویه فریاد کشید تا شاید راهی برای نجات محرومیت روستای فراموش‌شده خود بیابد.

معلم فداکاری که در روزهای برفی و بارانی، دانش آموزان را به منزل شخصی خود می‌برد و دانش آموزان معصوم روستا با گرمای امیدبخش خانه معلم، الفبای زندگی می‌آموختند.

اکنون یک‌سال از آن زمان می‌گذرد و دست بخشنده یک خیر، مدرسه‌ای سه کلاسه در یکی از محروم‌ترین نقاط شهرستان کهگیلویه ساخته است.

دانش‌آموزان لاش دیگر نگران برف و سرما نیستند

معلم روستای لاش با ابزار خوشحالی از احداث مدرسه برای این روستا، به خبرنگار مهر گفت: از خیر مدرسه‌سازی که اقدام به احداث مدرسه برای این روستا کرد تشکر می‌کنیم.

بهادر پالار افزود: به همت این خیر یک مدرسه سه کلاسه در این روستا احداث شد و دانش‌آموزان این روستا دیگر نگران برف و باران زمستان نیستند.

وی بابیان اینکه برای این مدرسه علاوه‌بر کلاس درس، حیاط نیز ساخته و دیوارکشی شده است، اظهار داشت: تجهیزات و امکانات جدیدی نیز توسط این خیر به مدرسه اهداشده است.

پالار بیان کرد: از خبرگزاری مهر به خاطر پیگیری مشکلات مدرسه لاش تشکر می‌کنم و درخواست می‌کنیم دیگر مشکلات این روستا نیز در این خبرگزاری انعکاس داده شود.

وی اضافه کرد: هنوز مشکل راه ارتباطی روستای لاش حل‌نشده و مردم این روستا با نگرانی و مشقت فراوان زمستان را سپری می‌کنند و در بیشتر ایام فصل زمستان راه ارتباطی این روستا با مرکز بخش چاروسا به‌کلی قطع می‌شود.

مدارس چاروسا هنوز نیازمند مشارکت خیرین مدرسه‌ساز هستند

رئیس آموزش‌وپرورش بخش چاروسا نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در سال تحصیلی جدید حدود ۲۷ دانش‌آموز در ۶‌ پایه تحصیلی در مدرسه لاش به تحصیل مشغول هستند.

محمد شکوهی افزود: در بخش چاروسا مدارسی وجود دارند که در‌ مقایسه با مدرسه روستای لاش وضعیت بدتری داشته و با گِل و چوب ساخته‌شده‌اند.

وی اظهار داشت: دو مدرسه منطقه مهتاب که در سال تحصیلی جدید ۹ و ۱۲ دانش‌آموز دارند نسبت به مدرسه روستای لاش وضعیت بدتری داشته و امیدواریم این دو مدرسه نیز موردتوجه خیرین مدرسه‌ساز قرار گیرند.

شکوهی ضمن تشکر از خبرگزاری مهر به خاطر انعکاس گزارش مدرسه روستای لاش، یادآور شد: از فرماندار وقت نیز که همراه با خبرنگاران از روستای لاش سرکشی کرد و باعث گشایش گرهی از مشکلات این روستا شد تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه روستای «لاش» به همت خیر مدرسه‌ساز ساخته شد، اما هنوز هم هستند دانش‌آموزانی که در وضعیتی بدتر از دانش‌آموزان مدرسه لاش در این استان به تحصیل مشغول‌اند.

درحالی‌که هرروز خبر هوشمند سازی مدارس مختلف در سراسر کشور به گوش می‌رسد، اما این‌طور به‌نظر می‌رسد که این هوشمند‌سازی و تأمین امکانات تنها به شهرها اختصاص دارد درحالی‌که دانش آموزان بسیاری از روستاهای استان‌های کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند کهگیلویه‌و‌بویراحمد از کمترین امکانات تحصیلی محروم‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌ازاین نیز گزارش خبرگزاری مهر در خصوص وضعیت نامناسب مدرسه روستای تاسک در منطقه محروم و دورافتاده پشتکوه جلیل منجر به احداث مدرسه‌ای در این روستای محروم توسط یکی دیگر از خیرین شد.