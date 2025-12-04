پزشکیان: «تربیت تک بعدی نخبگان» آفت است؛ کارها باید تیمی پیش برود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه در نشست با فعالان توسعه عدالت آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه «اگر مشکلی در جامعه وجود دارد به نظر من مقصر ما هستیم»، اظهار کرد: اگر ما فرزندان و مردم را درست تربیت میکردیم، امروز شاهد وضعیت دیگری بودیم.
وی با اشاره به تجربه خود از حضور در یک دوره آموزشی در خارج از کشور، افزود: در آن دوره، سیستم آموزشی به گونهای بود که دانش آموز یا دانشجو بدون فشار و به صورت خودانگیخته یاد میگرفت، معلم فقط راهنما بود و دانش آموزان با انجام پروژه و نوشتن مقاله، مهارت فکر کردن و تحلیل را کسب میکردند اما ما در دوران تحصیل خود نفهمیدیم مقاله چیست، پروژه چیست و حتی انشا را برای چه مینویسیم.
رئیس جمهور با انتقاد از تربیت «نخبگان تک بعدی» در جامعه امروز، افزود: برخی از این نخبگان بسیار پرمدعا هستند و تصور میکنند دیگران از پشت کوه آمدهاند و این در حالی است که هر انسانی توانمندیهای خاص خود را دارد، یکی حافظه قوی دارد، دیگری در ارتباطات توانا است و فرد دیگری در مدیریت قوی است و وقتی این توانمندیها کنار هم قرار میگیرند، مجموعه کاملتری شکل میگیرد و قدرت اثرگذاری بالا میرود.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش در نظام آموزشی از دوران مدرسه، بیان کرد: باید به کودکان یاد دهیم چگونه فکر کنند، مسئله حل کنند و در چارچوب ذهنی منظمی صحبت کنند. مدیران آینده نیز باید بتوانند به صورت سیستمی فکر کرده و مسائل را حل کنند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه ساخت خانههای بهداشت در دوران مسئولیتش در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گفت: زمانی که به ما گفتند دانشگاه شما «تیپ دو» است، نپذیرفتیم و با تکیه بر مشارکت مردمی و بسیج، در عرض شش ماه بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت ساختیم و به نام شهدا افتتاح کردیم. این کار بدون بودجه دولتی و فقط با عزم و مدیریت داخلی محقق شد.
وی خطاب به حاضران گفت: اگر ما وضعیت موجود را نپذیریم، حتماً راهی برای تغییر آن پیدا خواهیم کرد. اگر فکر کنیم فقط دولت باید پول بدهد، کار پیش نمیرود. باور داشته باشیم که خودمان میتوانیم تغییر ایجاد کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت احساس مسئولیت اجتماعی، اضافه کرد: اگر درد محرومیت و بی عدالتی آموزشی را داشته باشیم، راه حل را پیدا خواهیم کرد زیرا راه حل را نه در دیگران، که در خودمان باید جستجو کنیم.
رسیدن به قلههای پیشرفت، نیازمند تلاش و هزینه است
وی با تأکید بر لزوم تلاش برای دستیابی به اهداف متعالی، گفت: برای رسیدن به قلهای که انتخاب میکنیم باید زحمت بیشتری بکشیم، زمان بیشتری بگذاریم و حقیقتاً تلاش کنیم.
وی معلمان را معادن طلای کشور دانست و اظهار داشت: نباید در آموزش عقب بمانیم و به هر شکلی آن را اصلاح میکنیم.
پزشکیان در ادامه سخنان خود در نشست با فعالان نهضت عدالت آموزشی در یاسوج با بیان اینکه برای پیشرفت باید هزینه داد، اظهار کرد: بسته به قلهای که انتخاب میکنی باید وقت بگذاری، تلاش کنی، بیخوابی بکشی تا برسی. ما درس میخواندیم، چه شبهایی تا صبح بیدار بودیم، اما وقتی رسیدیم باز هم دیدیم جلوتر خیلیها هستند. باید تلاش کنیم از آنها بزنیم جلوتر.
وی زندگی را مسیری برای رفتن و شدن دانست و گفت: ما میتوانیم هر لحظه بهتر از ای نی بشویم که الان هستیم. کشورهای همسایه اگر عقب بمانند، چرا ما باید عقب بمانیم؟ وقتی نپذیرفتیم عقب بمانیم، باید تلاش کنیم تا برسیم.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت کار جمعی و تیمی، بیان کرد: وقتی ما همه با هم دست به دست بدهیم، مدرسهمان را درست میکنیم، محلمان را درست میکنیم، شهرمان را درست میکنیم. این قدرت تیم است. بچهها باید یاد بگیرند تیمی کار کنند، مسئله را حل کنند، ارتباط برقرار کنند و مدیریت را بیاموزند.
وی آموزش را شنیدن، دیدن، گفتوگو کردن و ساختن توصیف کرد و گفت: مدارس ما باید چنان باشند که بچههایی که از آن بیرون میآیند، بتوانند مملکت را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسانند. این به دست شما معلمان عزیز امکانپذیر است. وقتی شما این وضعیت را نپذیرید، برای وضعیت بعدی راه پیدا میکنیم.
پزشکیان با اشاره به اهمیت «قدر» در سرنوشت انسانها، اظهار کرد: هر انسانی به اندازه قدرش، روح و اندیشه و هستی به او کمک میکند. وقتی قدر را عوض کنی، یک قدر دیگر مشخص میکنی. امکانات هستی در استخدام توست تا تو را به جایی برساند که میخواهی. قدر ما، به قول مقام معظم رهبری، الگو بودن، برتر بودن و الهامبخش بودن در منطقه است.
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات، زمان نیاز است، گفت: شما از من انتظار نداشته باشید که بگویم یک سال دیگر چه شد. اگر کسی بخواهد مهندس یا دکتر شود، یک مدت زمان لازم دارد. بسته به هدفی که مشخص میکنی باید زمان را بپذیری و صبر کنی. صبر، با سختی ماندن است.
پزشکیان با تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه عدالت آموزشی، گفت: تیمی را مسئول کردهایم تا مدارس و کلاسها را از نظر تجهیزات آموزشی استاندارد و تقویت کند. به حول و قوه الهی و با کمک مردم و شما معلمان عزیز، بقیه مشکلات را نیز حل خواهیم کرد.
نظر شما