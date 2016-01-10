اسنادتاریخی«امیرکبیر» در مرکز آستان قدس رضوی نگهداری می شود

به گزارش خبرگراری مهر، به نقل از روابط‌عمومی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، این اسناد مربوط به سال های ۱۲۶۴ و ۱۲۶۸ هجری قمری است که امیر کبیر صدراعظمی ایران را در زمان ناصرالدین شاه قاجار برعهده داشته است.

سرپرست اداره اسناد سازمان اسناد استان قدس در این رابطه گفت: یکی از اسناد، نامه شخصی امیرکبیر به «ناصرالدین شاه» قاجار در سال ۱۲۶۷ قمری است که در آن به صراحت عنوان شده «با امروز و فردا کردن و طفره رفتن کار سلطنت پیش نمی‌رود».

سالم حسین زاده سورشجانی افزود: سند دیگر نامه‌ای با مهر امیرکبیر مربوط به اعزام «میرزا موسی مستوفی» از مستوفی های امور دیوانی کشور، به خراسان است. حسین زاده افزود: در این نامه امیرکبیر خطاب به وزیر خراسان؛ "محمد ناصر خان سردار پیشکار و وزیر خراسان مسئولیت امور دیوانی خراسان قدیم را به میرزا موسی مستوفی سپرده و سفارش وی را به وزیر خراسان کرده است.

وی گفت: دو سند دیگر نامه‌ای با دستخط و مهر امیرکبیر درباره نیروهای نظامی است که در زمان شورش سالاردوله فرزند «آصف الدوله» در خراسان که سه سال به طول انجامید، نوشته شده است.

حسین زاده افزود: یکی از این اسناد مربوط به نامه امیرکبیر به مباشران دیوانی و حاکمان شهرهای مسیر تهران – مشهد در سال ۱۲۶۶ قمری است که در آن امیرکبیر دستور تامین سیورسات و حقوق نیروهای نظامی که از قزوین به خراسان در حرکت بودند را داده است.

وی بیان کرد: در نامه دوم امیرکبیر به مباشران و حاکمان شهرهای مسیر تهران- مشهد دستور داده است که جیره و سیورسات و حقوق نیروی سواره نظام شاهسوند به فرماندهی «صفرعلی خان» را تامین کنند.