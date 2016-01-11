نشست «نقش رهبران مذهبی درگسترش وحدت جهان اسلام»

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست هم‌اندیشی «نقش و جایگاه رهبران مذهبی در گسترش وحدت جهان اسلام و صلح جهانی» در رایزنی فرهنگی ايران در غنا برگزار شد. در این نشست که با شرکت رهبران سازمان‌ها و گروه‌های دينی و اجتماعی، علمای مذاهب اسلامی، اساتید دانشگاهی، مدیر حوزه علمیه اهل البیت(ع) آکرا (پايتخت)، رایزن فرهنگی و سفیر ایران در غنا، برگزار شد، محمدحسن ایپکچی، رایزن فرهنگی كشورمان درسخناني اظهار امیدواری كرد که علما و رهبران اسلامی با ارائه نظریات خود بتوانند مواد فکری اولیه را با هدف تبیین نظری نقش رهبران دینی در وحدت جهان اسلام و صلح جهانی برای نشست بعدی طرح كنند.

رایزن فرهنگی كشورمان در غنا ظرفیت بالای فرهنگ اسلامی بین اندیشمندان و علمای دینی غنا را عاملی مؤثر در تبیین الگووار موضوع نشست خواند و یافتن راه‌های وحدت‌آفرین امت اسلام را در شرایط امروز جهان، بسیار حیاتی دانست.



در ادامه، علمای دینی فرق اسلامی غنا مقالات خود را با موضوعات مختلف ارائه کردند:



ريیس انجمن مسلمانان غنا: چگونگی هدفمندی وحدت‌گونه مسلمانان باوجود تفاوت‌ها و اختلافات دینی و چالش فعلی در برابر برچسب فرقه‌ای به عنوان مانعی در زندگی شغلی مسلمانان غنا.



نماینده امام کل غنا: بررسی مشکلات مسلمانان غنا دربرابر سیاست‌های تساهل‌گونه رهبری امام کل و تلاش وی در توسعه وحدت بین مسلمانان.



سیبویه زکریا، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه علم و فناوری کوما سی: بررسی اهمیت عامل درک و فهم مشترک اسلامی در عین تفاوت‌های فقهی مکاتب و تأثیر نگرش تساهل بر این طرز عقیده.



آرمیا شعیب، مدیرکل سازمان آموزش اسلامی در غنا: بررسی آیات وحدت در نگاه مکاتب اسلامی و تأثیر تصورات قالبی فرقه‌ای تحت تأثیر ارتباطات فردی و نیز آثار فقر مسلمانان در زندگی دینی.



متوکل ادریس، ريیس طریقه تیجانیه در آکرا: نقش بی‌سوادی و جهالت به عنوان مانع بزرگ وحدت و نقش تبلیغات دینی به دور از رفتارهای خشونت‌آمیز.



معارفی، ريیس دانشگاه اسلامی غنا: تمایز وحدت و تنوع و بررسی امکان همزیستی آنها، چگونگی حفظ وحدت در عین تنوع و نقش گفتمان در این مسیر، بررسی اهمیت و فایده تنوع و اختلاف.



کمال‌الدین، رهبر شیعیان غنا: بررسی حق تبلیغ مذاهب برای طرفداران هرمکتب به شرط الزام محدودیت و عدم افراط‌گری و خشونت و نقش تساهل دینی در تنظیم وحدت‌گونه اختلافات مکتبی.



بابا عیسی، مدیر روابط عمومی چیف‌های مسلمان غنا: ارايه خلاصه نظرات نشست و بیان اهمیت تداوم کار فکری علمای مسلمان غنا در وحدت اسلامی.



در پايان اين نشست هم‌انديشي، ﻣﺤﻤﺪ سلیمانی، سفیر كشورمان در غنا در سخناني با اشاره به شرایط خاص امروز جهان، وجود دمکراسی مطلوب در غنا و حضور مسلمانان اندیشمند و همزیستی مسالمت‌آمیز همه ادیان در اين كشور، نقش علمای حاضر در نشست را در وصول به آرمان وحدت و صلح جهان اسلام، بسیار مهم دانست.



شیخ متوکل ادریس، ريیس طریقه تیجانیه غنا هم در آغاز این نشست از میهمانان خواست تا برای احترام به مقام شهید شیخ نمر، یک دقیقه سکوت كنند.