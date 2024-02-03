اولویت مسلمانان این است که بر روی اشتراکات خود کار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی «امت همدل» به منظور نقد و بررسی الگوی مفهومی امت واحده اسلامی با عنوان «نقش محور مقاومت در تشکیل امت واحده اسلامی» با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، «علامه شیخ سالیفو عبدالمومن»، رهبر جمعیت شیعیان و از علمای برجسته کشور غنا ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، اظهار داشت: خداوند متعال پیامبری را برای ما فرستاد تا ما مسلمانان را راهنمایی کند و ما باید به سمت قرآن پیش برویم، قرآنی که بارها در آن تاکید شده که به حبل الله اعتصام داشته باشیم.

وی افزود: آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا» اشاره به اهمیت وحدت دارد و اذعان دارد که همه ما مسلمانان بایکدیگر برادر هستیم و باید از تفرقه و هرآنچه که موجب اختلاف میان ما می‌شود دوری کنیم. در واقع کسانی که ایمان آورده اند باید مسیری را انتخاب کنند که به سمت وحدت می‌رود.

رهبر جمعیت شیعیان و از علمای برجسته کشور غنا تصریح کرد: زمانیکه به سنت و شیوه زندگی پیامبر (ص) می‌نگریم می‌بینیم که همواره در سنت پیامبر عظیم الشان (ص) وحدت وجود داشته است، چراکه قرآن کریم آن را تکلیف کرده و هرچیزی که در دنیا وجود دارد، در زیر سایه رحمت پیامبر (ص) قرار دارد.

وی با بیان اینکه مسلمانان موظفند که براساس اخلاقیات پیامبر (ص) زندگی خود را ادامه دهند، گفت: ما باید بتوانیم با تعامل و ارتباط با برادران دینی خود، به خداوند نزدیک شویم چراکه همه ما می‌دانیم که اشتراکات مسلمانان بسیار بیشتر از اختلافاتشان است.

علامه عبدالمومن تصریح کرد: علمای مسلمانان موظفند تا اگر اختلافی هم دارند آن را میان خود رفع کنند و آن را بین مردم نکشانند.

رهبر جمعیت شیعیان و از علمای برجسته کشور غنا خاطر نشان کرد: دین اسلام برای همه امور زندگی از سیاست، اقتصاد و… آموزش‌هایی دارد به همین دلیل می‌بینیم که گروهی از افراد می‌خواهند با آن مقابله کنند. در مقابل کسانی وجود دارند که پیرو اسلام هستند و در زندگی خود پیشرفت می‌کنند. همچنین عده‌ای دیگر محبت و دوستی دروغینی نسبت به دین اسلام دارند که این محبت زهرآگین است و همواره در تلاش‌اند تا اختلافات و تفرقه را بیشتر کنند.

وی ادامه داد: بنابراین مسلمانان باید در برابر این دشمنان آگاه باشند و آنان را زیر نظر بگیرند چراکه همواره بر اختلافات دامن می‌زنند و برایشان شیعه و یا سنی مذهب بودن فرقی ندارد.

علامه عبدالمومن با بیان اینکه ما باید به این مسئله که در نهایت اسلام است که پیروز می‌شود، اعتقاد قلبی داشته باشیم، گفت: خداوند می‌تواند همه چیز را تغییر دهد؛ برای مثال زمانیکه حضرت یوسف (ع) در زندان بودند برای نجات او نه جنی فرستادند نه انسی و با استفاده از یک فرد ایشان را از زندان آزاد کردند.

وی ادامه داد: در همین راستا امام خمینی (ره) هم مقابل استکبار برای آزادسازی قدس شریف ایستادگی کردند و با اعلام روز قدس و هفته وحدت به مسلمانان نشان دادند که باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا به آزادی قدس شریف دست یابند. ما از جمهوری اسلامی ایران بسیار قدردانیم که این چنین پشتیبان مظلومین جهان و وحدت امت اسلامی است.



رهبر جمعیت شیعیان و از علمای برجسته کشور غنا تصریح کرد: مسلمانان باید بدانند که اگر دوستی، محبت و امنیت را می‌خواهند باید حب، دوستی و امنیت را به دیگر برادران دینی خود اعطا کنند تا این چرخه ادامه داشته باشد و به هدف نهایی که تشکیل امت واحده اسلامی است، برسند.



در ادامه "ماموستا عزیز بابایی" امام جمعه اهل سنت مسجد صادقیه تهران اظهار داشت: امت اسلامی اختلافاتی دارد اما در واقع یکی هستند و اختلافات اصل نیست. طبق آیات قرآن اگر ما به اختلاف بیفتیم در پرتگاه قرار گرفته‌ایم و با دست خودمان نابود خواهیم شد که این خواسته دشمنان است و این کمترین هزینه را برای دشمن برای پیشبرد اهدافش دارد.

وی ادامه داد: طبق آیات و سیره، اصل بر وحدت است و حتی عقلانیت هم بر وجوب وحدت تاکید دارد؛ پس اگر به عقل خود هم مراجعه کنیم، حتی نباید یکدیگر را تضعیف کنیم.

ماموستا بابایی گفت: قدردان همه کسانی هستیم که در راستای تقریب و یکپارچه کردن امت اسلامی تلاش کردند و می‌کنند؛ اگر وضعیت امروز غزه به این شکل است، دلیل آن است که مسلمانان متحد نیستند و ملتمسانه از همه مذاهب می‌خواهیم در کنار هم باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر یاران پیامبر (ص) اسلام را به ایران آوردند، الان وظیفه ما مسلمانان است که اصل مطلب را فراموش نکنیم که با اسلام زندگی کنیم و دیگران را با بینات نسبت به حقیقت اسلام آگاه کنیم. در کنار هم قرار گیریم و برای هم دعا کنیم و اولویتها را فراموش نکنیم.

امام جمعه اهل سنت مسجد صادقیه با طرح سوالی گفت: اولویت یک مسلمان چیست؟ باید بر روی مشترکات کار کنیم، امت اسلام اگر با هم باشد، به قول امام راحل هرکدام با یک سطل آب می‌توانند رژیم صهیونیستی را نابود کنند.



حجت الاسلام مصطفی رنجبر شیرازی رئیس هیأت امنا جمعیت صلح و گفت‌وگوی ادیان و مذاهب اظهار کرد: اولین عبارت قرآنی که خداوند متعال به عنوان سعادت بشر برای ما فرستاد «بسم الله الرحمن الرحیم» است. در واقع مانیفست حیات بشر با رحمان و رحیم بودن خداوند متعال آغاز شده است.



وی افزود: خداوند نمی‌گوید من پروردگار قشر خاصی هستم بلکه در قرآن کریم می‌فرماید که من رب العالمین یعنی خدای همه جهانیان هستم.ما مسلمانان موظفیم که نگاهمان به خلقت، خدایی باشد و باید همه مخلوقات را محترم و عزیز بشماریم و یاری رسان آنان باشیم.



وی اختلافات مسلمانان را نتیجه جهل دانست و گفت: اگر همه عالم تابع عقل، علم، انبیا (ع) و وحی باشند بشر کوچک‌ترین اختلافی با یکدیگر ندارد و اگر انسان‌ها در مسیر تبعیت از خداوند قرار بگیرند به همه چیز می‌رسند.