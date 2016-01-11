شرایط داوری نهایی جشنواره فیلم «اشراق» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از نهایی شدن اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم «اشراق»، این گروه فعالیت خود را در خصوص بازبینی آثار آغاز کردند. انتخاب آثار در بخش فیلم داستانی و مستند در روزهای مختلف به صورت ۱۲ ساعته انجام شد و اعضای هیات انتخاب این دو بخش در سه روز متوالی کلیه آثار رسیده در این بخش ها را مشاهده و بررسی کردند. در بخش فیلمنامه نیز با توجه به تعدد آثار و نیاز به بررسی توسط حداقل دو نفر از اعضای این کمیته کار در حال انجام است و امید است که به زودی روند انتخاب آثار این بخش به اتمام برسد.

با توجه به اینکه روند انتخاب آثار در همه هیات های انتخاب یکسان است، تمامی آثار بر اساس تقسیم بندی موضوعی خود که در بخش مورد نظر جشنواره قرار گرفته اند طی این روند مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و تنها تغییری که ممکن است صورت بگیرد شاخصه‌های فرم‌های ارزیابی بخش‌های مختلف است که به عنوان مثال شاخصه فیلمنامه در فرم‌های بخش داستانی جایگزین شاخصه تحقیق و پژوهش شده است.

برای انتخاب آثار جهت برای راهیابی به داوری مرحله نهایی برای هر اثر یک فرم مخصوص ارزشیابی توسط اعضای هیات های انتخاب طراحی شده بود که شاخصه‌های ایده و طرح، کارگردانی، تصویربرداری، تدوین و تحقیق و پژوهش در آن گنجانده شده بود و هر کدام از اعضای کمیته انتخاب بر اساس ملاک های مورد نظر به آثار به طور جداگانه امتیاز داده و معدل مجموع امتیازات اعضا، امتیاز نهایی هر اثر به حساب می‌آمد.

برای معرفی آثار نیز هیات های انتخاب جلساتی برای جمع بندی تشکیل داده یا خواهند داد تا با طرح امتیازات و همچنین بحث در مورد آثار بررسی شده به جمع بندی نهایی برسند. در واقع یکی از مهمترین منابع برای جمع بندی نهایی در جلسه پایانی هیات های انتخاب، امتیازهایی است که آثار از اعضای هیات انتخاب کسب کرده‌اند. کسب امتیاز ۵۰ و بالاتر مجوز حضور هر اثر در مرحله بعدی و مرحله نهایی داوری خواهد بود.

تمام آثار بعد از بررسی و انتخاب برای داوری نهایی به کمیته داوری که متشکل از هنرمندان، فیلمسازان و منتقدان طراز اول کشور هستند ارسال می‌شود و آثاری که به این بخش راه پیدا می‌کنند طی دو روز قبل از برگزاری اختتامیه جشنواره اکران می‌شوند و در روز اختتامیه نیز آثار برگزیده که توسط هیات داوران بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند از میان آنها انتخاب می‌شوند. در حقیقت فلسفه وجودی کمیته انتخاب، مهیا کردن شرایطی است تا داوران از بین بهترین آثار، حق انتخاب اثر برگزیده را داشته باشند.