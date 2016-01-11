کمیسیون عمران مجلس از آخرین وضعیت اماکن ورزشی کشور مطلع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نشست کمیسیون عمران مجلس با مصطفی مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و مناف هاشمی معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه به میزبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد.

در این نشست مصطفی مدبر و مناف هاشمی گزارشی از وضعیت موجود اماکن ورزشی، پروژه های به بهره برداری رسیده و نیمه تمام کشور را برای اعضای کمیسیون عمران مجلس قرائت کردند. در ادامه نیز سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گزارشی از تلاش های این کمیسیون در خصوص تلاش های صورت گرفته جهت تامین اعتبار اماکن ورزشی کشور ارایه کرد.

مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در خصوص این نشست اظهار داشت: گزارش های مفصلی از پروژه های شرکت توسعه و وزارت ورزش خدمت اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس ارائه شد و اعداد و ارقام بودجه های سالیان گذشته نیز به صورت جزیی اعلام شد. از سوی دیگر اعضای کمیسیون مجلس هم ضمن بیان نقطه نظرات خود، پیشنهاداتی را در خصوص چگونگی ورود بخش خصوصی به پروژه های نیمه تمام و همچنین ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران در این حوزه،ارایه کردند.

مدبر در خصوص مصوبات این نشست نیز یادآور شد: در پایان این نشست مصوباتی به امضای اعضا رسید که بر اساس آن مقرر شد علاوه بر هماهنگی کامل اعضای کمیسیون عمران مجلس و مسئولان این حوزه در وزارت ورزش و شرکت توسعه، برای سنوات آتی نیز در زمینه تامین بودجه و چگونگی تکمیل و راه اندازی پروژه های ورزشی تعامل لازم را داشته باشیم.