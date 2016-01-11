تدوین ۵۴ طرح جدید بانکی/ بازسازی بانک مرکزی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در پنجمين همايش بانکداري الکترونيک با اعلام اینکه بازسازي بانک مرکزي کليد خورد گفت: بازسازي بانک مرکزي به عنوان ناظر در روابط بانک ها و در قالب طرح بانک مرکزي ۱۴۰۰ آغاز شده است.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: براساس نقشه راه بانک مرکزي ۵۴ طرح تعريف شده که بيش از نيمي از آنها مربوط به بازسازي نهادي بانک مرکزي و ارتباط آن با بازارهاي پولي و مالي است. مهم ترين چالش نظام بانکي نگرش ها در وضع مقررات و سياست گذاري است به همين خاطر معتقديم نقشه راه بانک مرکزي مي تواند الگويي مناسب براي بانک ها باشد که اگر اين کار را شروع نکرده اند بهتر است هرچه سريعتر شروع کنند.

سيف با اشاره به اجراي برجام بیان داشت: ما در آستانه اجراي برجام هستيم و در چند روز آينده مردم ايران شاهد عملياتي شدن آن خواهند بود. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در شرايط پساتحريم شاهد برقراري ارتباط و تعامل کامل با بازارهاي بين المللي خواهيم بود گفت: بيش از يک دهه است که نظام بانکي از غافله تحولات بانکي بين المللي به دور بوده و در تعاملات خُرد نظير کارت هاي بين المللي دو دهه عقب هستيم.

وی با بيان اينکه در توسعه نظام پرداخت هاي الکترونيک در يک محيط بسته، گلخانه اي قرار داشته ايم افزود: اين موضوع باعث شده هزينه هاي زيادي تحمل کنيم و از تجربيات بين المللي استفاده نکنيم. در احياي روابط بين المللي توجه به کارمزد محور بودن از خدمات بايد به جاي واسطه گري بانک ها قرار بگيرد.

رئیس کل بانک مرکزی از تک روي در ايجاد رابطه با نهادها و موسسات جهاني به عنوان متضرر شدن کل کشور بيان کرد و گفت: در نظام بين المللي درآمدهاي اصلي بانک ها از ارائه خدمات بانکي حاصل مي شود و ما بايد به اين سمت حرکت کنيم.