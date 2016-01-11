سوشا بازیکن پرسپولیس است/ دنبال یک دروازه بان دیگر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ که بعدازظهر امروز در محل باشگاه پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: این بازیکن فعلا عضو تیم پرسپولیس است حالا آینده چه می خواهد بشود نمی دانم. طبیعی است که پرسپولیس باید مشکلش را حل کند. صادقی رفته است و ما دروازه بان نداریم و باید یک گلر دیگر بگیریم.

سرمربی سرخپوشان تهرانی در مورد مذاکره این باشگاه با علیرضا حقیقی نیز گفت: نمی‌دانم این اخبار را از کجا می‌آورید. من از این موضوع چیزی نمی‌دانم.

برانکو در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه ایمان صادقی از تیم ما جدا شده است ما باید حتما یک دروازه بان دیگر بگیریم. باشگاه باید مشکلش را حل کند.