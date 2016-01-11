۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۳

مراسم تقدیر از داوران برتر نیم فصل اول لیگ فوتبال برگزار می‌شود

فدراسیون فوتبال از داوران برتر رقابت های نیم فصل اول پانزدهمین دوره لیگ با اهدا سوت نقره‌ای تقدیر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از داوران برگزیده هر هفته، داوران برگزیده هر ماه و داور برتر نیم فصل فوتبال با اهدای جوایز نفیس تجلیل شد.

برای نخستین بار در تاریخ فوتبال کشور جایزه ویژه "سوت نقره ای" به داور برگزیده نیم فصل فوتبال و "سوت طلایی" به داور برگزیده پایان فصل اهدا خواهد شد.

مراسم تقدیر از داوران برگزیده فوتبال با حضور جمعی از داوران، مربیان و سرمربیان تیم های فوتبال، پیشکسوتان داوری، اعضای خانواده بزرگ فوتبال و اصحاب فرهنگ و رسانه از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۶ دیماه در هتل المپیک برگزار می شود.

