به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از داوران برگزیده هر هفته، داوران برگزیده هر ماه و داور برتر نیم فصل فوتبال با اهدای جوایز نفیس تجلیل شد.

برای نخستین بار در تاریخ فوتبال کشور جایزه ویژه "سوت نقره ای" به داور برگزیده نیم فصل فوتبال و "سوت طلایی" به داور برگزیده پایان فصل اهدا خواهد شد.

مراسم تقدیر از داوران برگزیده فوتبال با حضور جمعی از داوران، مربیان و سرمربیان تیم های فوتبال، پیشکسوتان داوری، اعضای خانواده بزرگ فوتبال و اصحاب فرهنگ و رسانه از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۶ دیماه در هتل المپیک برگزار می شود.