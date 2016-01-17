به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد زارع صفت معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۱ تهران با بیان این مطلب گفت: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی "کمپین آسمان آبی ،زمین پاک " با هدف توجه به حرکت بین خط سفید، آموزش فرهنگ استفاده از وسائل حمل و نقل و عمومي و كاهش آلودگي هوا ؛ كارناوال تاكسي راني با حضور تعدادي از تاكسي رانان این منطقه در روز ٢٩ دي ماه در بخش مرکزی شهر تهران حرکت می کنند.

زارع صفت با بیان این که بالا بردن سطح آگاهي شهروندان برای استفاده از وسائل حمل و نقل و عمومي را با جدیت دنبال می کنیم ؛ افزود: این برنامه با مشارکت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه ۳ این منطقه و دانش آموزان مقطع راهنمایی برگزار می شود و طی آن رانندگان تاکسی با هدف جلب توجه عموم شهروندان به خطوط سفید، حرکت خود را در ۲ لاین از پایانه کاوه آغاز و با ادامه مسیر به سمت میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی ، میدان حر ،میدان پاستور ،میدان قزوین وخیابان قزوین در محل شهرداری منطقه ۱۱ توقف خواهند نمود.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۱ خاطر نشان کرد که در این برنامه هر یک دانش آموزان در یک تاکسی سوار شده و با این اقدام از دانش آموزان و خانواده ها درخواست می کنند که آن ها نیز از وسایل حمل و نقل عمومی برای رفتن به مدرسه و محل کار خود استفاده کنند.

بر اساس این گزارش در پایان برنامه از سوی شهرداری منطقه ۱۱ تهران به رانندگان کارناوال تاکسی های منضبط شهر تهران هدایایی اهدا می شود.

این برنامه روز سه شنبه ۲۹ دی ماه ساعت ۱۰ صبح با حضور ۲۰ تاکسی زرد و سبز از پایانه کاوه واقع در میدان انقلاب ابتدای خیابان آزادی آغاز خواهد شد.