مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری و موافقت سایر سهامداران و هیات مدیره شرکت، یاسر ضیائی شیرکلائی به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی اصفهان جایگزین حمید ستوده فر شد.

شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان اولین تولیدکننده محصولات آروماتیک در ایران است که در سال ۱۳۷۱ با هدف تولید بیش از ۳۰۰ هزار تُن مواد آروماتیک شامل بنزین، تولوئن، پارازایلین و مخلوط زایلین با هدف صادرات به کشورهای بازار هدف به صنعت پتروشیمی کشور پیوست.

این گزارش می افزاید، ضیائی شیرکلائی، مدیرعامل جدید پتروشیمی اصفهان، در حال حاضر عضو هیات مدیره شرکت های پتروشیمی خراسان و ذوب آهن اصفهان می باشد و پیش از این سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت های تابعه شرکت ملی گاز، قائم مقامی بانک سرمایه و همچنین عضویت در هیات مدیره بانک کفالت تاجیکستان را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است شرکت پتروشیمی اصفهان در چهار سال اخیر به علت واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی و بدهی پول خوراک به پالایشگاه اصفهان دارای مشکلات عدیده ای بوده است که در زمان ستوده فر، مدیرعامل سابق آن، قسمت اعظم این مشکلات حل شده است.