مدیرعامل جدید پتروشیمی خراسان منصوب شد

به گزار ش خبرنگار مهر، اعضای هیئت مدیره پتروشیمی خراسان در نشستی که در دفتر مدیریت هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو برگزار شد، به اتفاق آرا سید اسماعیل موسوی ترشیزی را به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی خراسان معرفی کردند.

برپایه این خبر، موسوی ترشیزی پیش از این ریاست مجتمع پتروشیمی جم، مدیرعاملی شرکت پتروشیمی مهرو عضویت در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس را برعهده داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر موسوی ترشیزی هفتمین مدیرعامل پتروشیمی خراسان پس از راه اندازی این شرکت بزرگ تولیدی است.

مجتمع پتروشیمی خراسان که در سال ۷۵ به بهره برداری رسیده است در زمینه تولید کود اوره، آمونیاک و کریستال ملامین فعالیت می کند.

اسدالله رستگارپور با ۱۲سال سابقه فعالیت در این پتروشیمی بالاترین مدت ریاست را در سمت های رئیس مجتمع و مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره این شرکت داشته است.