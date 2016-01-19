شهاب آگاهی کارگردان نمایش «وقتی ما مردگان برمی خیزیم» که برای حضور در بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر آماده می شود درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «وقتی ما مردگان برمی خیزیم» شهریور و مهر امسال در تالار حافظ به صحنه رفت و در حال حاضر نیز برای حضور در جشنواره تئاتر فجر آماده می شود. البته نمایش نسبت به اجرایی که در جشنواره داشتیم تغییرات زیادی کرده است.

وی ادامه داد: در پروسه اجرای قبلی کار بر اساس پرفورمنس هایی که ما قبلا در فضاهای غیررسمی اجرا کرده بودیم، شکل گرفته بود اما برای اجرای جشنواره دراماتورژی دقیق تری روی اثر صورت گرفته است. نمایشنامه «وقتی ما مردگان برمی‌خیزیم» برخلاف دیگر متون ایبسن اثر عارفانه با ریشه های شرقی است. این اثر آخرین نوشته ایبسن به شمار می آید و در واقع وصیت‌نامه او محسوب می شود. در این نمایشنامه ایبسن دست به نفی خودش زده و تم مرگ و رستاخیز در آن پررنگ است.

آگاهی یادآور شد: در دراماتورژی که روی اثر صورت گرفته است چالش روبک شخصیت اصلی نمایش درباره مرگ را به جنگیدن برای وجود تبدیل کرده ایم. روبک در متن ایبسن در نهایت رستگار می شود اما در اجرا او در برزخی گرفتار می شود که از آن رهایی ندارد. در این نمایش محور اصلی کار ما بر پایه موسیقی است و موسیقی اولین چیزی است که در اتمسفر نمایش به چشم می خورد.

این کارگردان درباره الگو گرفتن از یک هنرمند ایرانی برای دراماتورژی شخصیت روبک در نمایش توضیح داد: به اعتقاد من بهمن محصص شباهت های بسیاری به شخصیت روبک در این نمایش دارد. او هم در برزخ آثارش گیر کرده و از کارکردن بیزار شده بود. الگوبرداری از اشخاص و معاصرسازی از جمله اهداف گروه نمایش ما است که در این نمایش نیز از این طریق به معاصرسازی رسیده ایم. حتی بازیگر نقش روبک هم کاملا در ظاهر و حرکان دست و صورت از این شخصیت الگو گرفته است.

وی درباره بخش بین الملل این دوره از جشنواره توضیح داد: این دوره از جشنواره نسبت به سال های گذشته جشنواره خوبی است و سعید اسدی دبیر جشنواره هم شخص خوش ایده و پاکی است. خوشبختانه زمانی که به جدول جشنواره نگاهی می اندازیم متوجه حضور هنرمندان شاخص عرصه تئاتر در این دوره از جشنواره می شویم. در بخش بین الملل نیز هنرمندان شناخته شده ای همچون توماس استودمایر با نمایش «هملت» و نمایش هایی که از نروژ و ژاپن در جشنواره حضور دارند در کنار هنرمندان شناخته شده ایرانی باعث اعتبار این رویداد هنری شده اند، اما اتفاق خوبی که در این دوره رخ داده دعوت از مدیران تئاتری و مدیران کمپانی های شناخته شده تئاتر و فستیوال های خارجی است که به نظرم این کار بهترین اتفاق جشنواره بوده ست.

وی در پایان صحبت هایش درباره رقابت در بخش بین الملل عنوان کرد: معتقدم همه کارهای این بخش در حد خودشان شانیت دارند و من نیز زیاد قائل به رقابت نیستم چون به رقابت گذاشتن هنر را در شان آن نمی دانم.

داستان این نمایشنامه درباره مجسمه‌سازی مشهور به نام روبک است که پس از سال‌ها زندگی در خارج از کشور همراه همسر جوانش، مایا به زادگاهش برگشته است. آن‌ها در هتل محل اقامتشان با شکارچی خرسی به نام اولفهایم برخورد می‌کنند و در ادامه مایا همراه او به شکار می‌رود. روبک با زنی مرموز و سفیدپوش برخورد می‌کند و او را به نام ایرنه به جا می‌آورد. ایرنه اولین و تنها مدل روبک و الهام‌بخش شاهکار اصلی‌اش، مجسمه «روز رستاخیز» بوده است...

نمایش «وقتی ما مردگان برمی خیزیم» در قالب بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر جمعه ۲ بهمن ماه در دو نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار حافظ به صحنه می‌رود.