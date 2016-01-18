نفس کرج بَند آمد/سلام شهروندان از پشت ماسک

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: البرزنشینان از ابتدای دی‌ماه جاری با پدیده آلودگی هوا و افزایش آلاینده‌های جوی دست و پنجه نرم می‌کنند. روز گذشته کارگروه کاهش آلودگی هوا و کمیته مقابله با پدیده گرد و غبار با حضور استاندار و مسئولان استان تشکیل شد در این جلسه عنوان شد که کیفیت هوای البرز در یکماه گذشته ۶۱ درصد ناسالم بوده است.

همچنین در این جلسه به استقرار ۳۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی غیرمجاز در استان اشاره شد که باعث تشدید آلودگی هوا شده است. یکی دیگر از مسائلی که در این جلسه مطرح شد تحمیل ۱۸ درصد بار ترافیک کشور به البرز است که تردد ۳۵ هزار خودروی فرسوده سهم آلودگی هوای البرز جوان را دو چندان کرده است در این میان آلوده تر شدن هوای شهرستان نظرآباد که روز گذشته و امروز به مرز هشدار رسیده دغدغه ای است که نیازمند تدبیر ویژه مدیریت ارشد استان است که اگر چنین نشود باید منتظر عواقب ناگواری بود.

زیر ساخت‌های ترافیکی البرز گسترش یابد

اینکه البرز نیازمند توسعه زیرساخت‌های ترافیکی است از کسی پوشیده نیست و چشم امید البرزی‌ها به اتمام پروژه های راهسازی است بلکه سایه شوم ترافیک محو شود. در این میان نقش شهرداری‌ها در کنترل آلودگی هوا بسیار تعیین کننده است و تعطیلی پنجشنبه ها هم نوش دارویی است که به ریه البرزی‌ها هنوز نرسیده است.

تشریح کیفیت هوای امروز البرز از زبان مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان نشان‌دهنده رسیدن آلودگی هوای کلانشهر کرج به مرز هشدار است. نهم دی ماه جاری نیز کرجی ها روزی را تجربه کردند که آلودگی به مرز هشدار رسیده بود.

کیفیت هوای کرج برای گروه‌های حساس ناسالم است

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص كيفیت هوای امروز، شهرستان کرج را ۱۴۱ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوا در این شهرستان برای گروه های حساس ناسالم است.

وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان فردیس را ۱۴۱ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان نیز برای گروه های حساس ناسالم اعلام می شود.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان البرز در ادامه شاخص کیفیت شهرستان ساوجبلاغ را ۱۱۳ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان برای گروه های حساس ناسالم است.

محمدی شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۱۵۷ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان از مرز هشدار گذشته و در حال حاضر برای همه گروه ها ناسالم است.

وی کیفیت هوای شهرستان اشتهارد را سالم اعلام کرد و گفت: به شهروندان کرجی، فردیسی و ساوجبلاغی همچنین به گروه های حساس مانند سالمندان، کودکان، بانوان باردار وافرادی که مبتلا به بیماری قلبی و ریوی هستند توصیه می شود از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

بیماران قلبی و تنفسی احتیاط کنند

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان البرز تاکید کرد: احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس و همچنین تشدید بیماری های قلبی، ریوی وجود دارد به همین منظور افرادی که در گروه های حساس قرار می گیرند از رفت و آمدهای غیرضروری خودداری کنند.

محمدی به شهروندان نظرآبادی توصیه کرد از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و سایر افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در پایان باید گفت که البرزنشینان چشم انتظار چاره ای از سوی دولت تدبیر و امید برای کاهش و در خوش بینانه ترین حالت ممکن رفع معضل آلودگی هوا هستند، حال این چاره کی اندیشیده شود خدا می داند و بس...