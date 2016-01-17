منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، به بررسی نقشههای هواشناسی اشاره کرد که نشاندهنده پايداری جو و سكون هوا تا روز سهشنبه در اكثر نقاط كشور است و گفت: پيامد پایداری جو افزايش غلظت آلایندهها جو بهویژه در شهرها صنعتی و پرجمعيت استان ازجمله کلانشهر كرج است که موجب رسيدن وضعیت هوا به سطح ناسالم برای تمام افراد می شود.
وی در ادامه به سالمندان، كودكان و بيمارانی که مبتلابه بیماریهای قلبی و تنفسی توصيه کرد از تردد غیرضروری در سطح شهر خوددار کنند.
مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت هوای امروز شهرستان کرج را صاف تا قسمتی ابری در پارهای مناطق همراه با غبار محلی اعلام کرد.
رحمانیان در ادامه ضمن تشریح کیفیت هوای شهرستانهای استان، گفت: کیفیت هوای امروز شهرستانهای هشتگرد و فردیس ناسالم برای گروههای حساس است که این وضعیت تا فردا ادامه خواهد داشت.
اعلام وضعیت جوی مناطق کوهستانی استان البرز
مدیرکل هواشناسی استان البرز کیفیت هوای امروز و فردای شهرستان نظرآباد را ناسالم اعلام کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه کیفیت هوای امروز شهرستان اشتهارد سالم است گفت: کیفیت هوای این شهرستان فردا دوشنبه ناسالم میشود.
رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی منطقه دیزین اشاره کرد و گفت: هماکنون دمای هوا در این منطقه منفی ۸ درجه سانتی گراد است و وضعیت جوی نیز صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.
وی در پایان ماکزیمم سرعت باد در محور چالوس را ۱۸ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: وضعیت جوی امروز در این محور قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
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