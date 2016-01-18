به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، چهارمین نشست از سری نشست‌های مجموعه درس گفتارهایی درباره خاقانی روز چهارشنبه ۳۰ دی با عنوان «سیری در منشآت خاقانی» برگزار می‌شود.

منشآت خاقانی جزو مشهورترین و درخشان‌ترین منشآت فارسی و بی‌گمان از متون ارزشمند فارسی است که روی سخن خاقانی در این نامه‌ها با خویشان و نزدیکان، بزرگان، امیران و شهریاران روزگارش است و در آن بسیار نکته‌ها آمده است که پرده از تاریکی‌های اوضاع زمانه برمی‌گیرد و جوینده نکته‌یاب در بازشناختن محیط اجتماعی، آداب و رسوم و عقاید و خصوصیات روحی مردم از آن‌ها بهره می‌ گیرد و محقق باریک‌بین نیز راهی به گوشه‌های ناشناخته تاریخ ایران آن دوره می‌برد.

چهارمین نشست مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌‌ خاقانی روز چهارشنبه ۳۰ دی از ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی منشآت خاقانی اختصاص دارد که با سخنرانی محمد روشن مصحح منشآت خاقانی و پژوهشگر متون فارسی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می شود.

ورود عموم علاقه مندان به این برنامه آزاد است.