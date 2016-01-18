ابراز امیدواری دوحه برای ایفای نقش بارزتر روسها در حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز امیدواری کرد که روسیه نقش بزرگتری در حل سیاسی بحران سوریه ایفا کند.

وی که در مسکو به سر می برد در نشست با سرگئی ناریشکین رئیس دومای روسیه افزود: روابط میان قطر و روسیه استوار و محکم است و دوحه به ادامه و تقویت این روابط اهتمام ویژه ای قائل است.

امیر قطر در ادامه به نقش روسیه در جامعه بین الملل و به ویژه نقش رو به رشد روسیه در خاورمیانه اشاره و بیان کرد: دوحه امیدوار است که دوستان روس نقش بزرگتری در جلوگیری از فاجعه ای که ملت سوریه در آن به سر می برند و حل سیاسی آن ایفا کنند.

شایان ذکر است که قرار امیر قطر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار و گفتگو کند.