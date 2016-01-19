توضیح سلگی درباره ممیزی کلمه «شراب»/ موضع فعلی ارشاد این نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلگی مدیرکل اداره توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از تیتر برخی رسانه‌ها از مصاحبه وی با مجله «شیرازه» عنوان کرد: مقصود اینجانب این بوده که سیاست ما در بررسی کتاب توجه به صرف واژگان نیست بلکه به نقش کلمه در جمله توجه می‌شود.

وی افزود: عطف به نقل از اینجانب در نشریات و خبرگزاری‌ها مبنی‌بر «ممنوعیت استفاده از کلمه شراب در کتاب‌ها» که در تیتر خبر آمده است، لازم می دانم توضیح دهم که خبرنگار محترم منظور اینجانب را در متن، با ابهام منعکس کرده است و متاسفانه این اشتباه برداشت در تیتر هم به صورت کاملا معکوس برجسته شده است.

سلگی با رد هر گونه رویکرد برخورد واژگانی در بررسی کتاب‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در مصاحبه مذکور عنوان کردم که گرچه گفته می شود در دوره هایی در گذشته چنین رویه ای وجود داشته اما موضع فعلی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی خلاف این رویه است. در شرایط فعلی و در بررسی مفاد آثار به نقش و جایگاه کلمه در جمله توجه می شود، زیرا کلمات با توجه به نقش و جایگاهشان در جمله معنا می یابند.

وی افزود: اینجانب مثال زدم و بیان کردم اگر کلمه شراب در جایی استفاده شود که مراد و معنای جمله تقبیح شراب است، غیر عقلانی است که کسی آن را حذف کند. لذا کلمه شراب را در تشریح و توضیح مفهوم جملات به عنوان شاهد مثال استفاده کردم. در هیچ یک از جملاتی که تیتر از آن ها استخراج شده از فعل زمان حال استفاده نشده است و ذکر نشده که این ها رویه ماست بلکه ما در مقام تقبیح و طرد این رویکرد صحبت کرده ایم.

مدیرکل اداره توسعه کتاب و کتابخوانی با تاکید بر بررسی کلمات با توجه به نقش آن ها در جملات، تاکید کرد: در خصوص ذکر اسامی حیوانات و اسامی خارجی هم رویه فعلی اصالت و ارزش کلمه در جمله است و موضع ما دقیقا خلاف آن چیزی است که به صورت تحریف شده آمده است. از این رو اداره کتاب در مواجهه با اسامی حیوانات و اسامی خارجی، به جمله و معنای جمله توجه دارد و به هیچ وجه مطلق کلمه را مد نظر قرار نمی دهد.

وی افزود: این توضیحات در چارچوب یک منظومه کلی تر مطرح شد و آن اینکه اداره کتاب به جای تکیه بر استنباط های شخصی و توجه به مطلق کلمات، در داوری آثار در تلاش است ارزیابی آثار را بر اساس ضوابط نشر قانونمند سازد و نقش استنباط های فردی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

سلگی در پایان با انتقاد از رویه برخی رسانه ها در انتشار تیترها و اخبار نادرست گفت : البته این شیوه تنظیم جملات و انتخاب یک تیتر کاملا معکوس با سخنان و توضیحات، موجب تعجب و تاسف است.