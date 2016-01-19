به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده از حضور بزرگترين سازندگان هواپيماي آمريكايي و اروپايي به كشور در روزهاي چهارم و پنجمن بهمن ماه خبرداد و گفت: صنعت حمل و نقل هوايي از جمله صنايعي محسوب مي شود كه در طول بيش از سه دهه همواره در معرض سنگين ترين تحريم‌ها قرار داشته است.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران از يكسو در منطقه خاورميانه اي كه داراي بالاترين رشد در حمل و نقل هوايي است، قرار دارد و از سوي ديگر بين دو قطب مهم حمل و نقل جهان يعني آسيا- اقيانوسيه با حدود ۲۵ درصد و اروپا با ۲۷ درصد سهم جهاني، قرار گرفته است و از اين لحاظ از موقعيت مناسبي در خصوص جذب و سرويس دهي به پروازهاي عبوري، كوتاه شدن مسير، امنيت هوايي و تبديل شدن به نقطه ارتباطي بين شرق و غرب برخوردار است و داراي بازار مناسبي براي ورود سرمايه گذاري خارجي است.

جعفرزاده با بيان اينكه رفع تحريم‌ها راه را براي ورود سازندگان كلان هواپيماي جهان به بازار ايران را باز كرده است، خاطرنشان كرد: به طور حتم با اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و غروب تحريم‌هاي صنعت حمل و نقل هوايي عرصه براي گسترش و توسعه كمي و كيفي فعاليت شركت‌هاي هواپيمايي فراهم شده و مي توان با بهره گيري از ظرفيت ها و پتانسيل پيش روي به رشد چشمگيري در صنعت دست يابيم.

وي با بيان اينكه با رفع محدوديت‌هاي حضور شركت‌هاي سازنده هواپيما اروپايي و آمريكايي، چشم انداز اميدوار كننده اي براي توسعه روابط با كشورها در زمينه گردشگري فراهم شده است، افزود: برهمين اساس طي روزهاي چهارم الي پنجم بهمن ماه نخستين نشست بزرگ بين المللي هوانوردي ايران پس از ۳۵ سال با حضور حدود ۲۰۰ تن از صاحبان صنايع هوايي، كارشناسان و روساي شركت‌هاي هوانوردي سراسر جهان تشكيل و چگونگي ورود به بازار ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: اين رويداد تحت عنوان اجلاس «هوانوردي ايران ۲۰۱۶» كه اولين اجلاس بين‌المللي در آستانه رفع تحريم‌هاست، با همكاري مركز هوانوردي آسيا- پاسفيک (كاپا) برنامه ريزي شده و زمينه ساز تعامل صنعت بين المللي هوانوردي با جمهوري اسلامي ايران براي نوسازي و توسعه صنعت به عنوان عالي ترين ابزار توسعه اقتصادي كشور خواهد بود.