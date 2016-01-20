کمبود ۱۱۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانی در حاشیه بازدید از بیمارستان‌های یزد به دنبال سفر یک روزه خود به این استان که با هدف پایش و ارزیابی اجرای طرح تحول سلامت انجام شد، اظهار داشت: بخشی کمبود تخت های بیمارستانی که بالغ بر ۱۱۵ هزار مورد برآورد شده است، با افتتاح بیمارستان‌های تازه تاسیس در سراسر کشور تامین می‌شود.

وی افزود: البته فاصله تا رفع کمبودها بسیار است اما افتتاح بیمارستان‌هایی نظیر بیمارستان شهید رهنمون یزد می تواند به رفع نیازهای درمانی مردم هم در یزد و هم در استان‌های همجوار به ویژه مناطق جنوبی و جنوب شرقی کمک کند.

آقاجانی همچنین با بیان اینکه برخی از بیمارستان‌ها نیز نیازمند بازسازی، بهسازی یا فضاسازی هستند، خاطرنشان کرد: اگرچه تحقق این امر هزینه‌بر و زمان‌بر است، ‌ اما اقدامات لازم در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: برای بهسازی و فضاسازی بیمارستان‌های کشور به بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون درمان وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان یزد با موفقیت انجام شده است، عنوان کرد: این طرح از نقاط قوت دولت و وزارت بهداشت است که البته به دنبال تکمیل و رفع برخی نواقص آن هستیم.

به گزارش مهر، معاون وزیر بهداشت در سفر یک روزه خود به استان یزد از بیمارستان‌های شهید صدوقی‌، ‌ افشار، کلینیک خاتم الانبیاء و برخی دیگر از مراکز درمانی بازدید کرد.

وی همچنین از بیمارستان در دست احداث شهید رهنمون یزد که هم اکنون در هشت طبقه و در زیربنای ۳۲ هزار مترمربع با ۲۸۰ تخت بستری و ۱۶ تخت مراقبت‌های ویژه در حال ساخت است، بازدید کرد.

معاون وزیر بهداشت در پایان سفر یک روزه خود نیز در نشستی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ‌ به تشریح برنامه‌های وزارت بهداشت در مورد طرح تحول نظام سلامت پرداخت و در جریان مسائل، مشکلات و نیازهای بهداشتی و درمانی استان یزد قرار گرفت.