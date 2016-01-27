فرید سعادتمند آهنگساز انیمیشن سینمایی «ناسور» درباره روند ساخت موسیقی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: موسیقی انیمیشن «ناسور» به صورت ارکسترال و کاملا آکوستیک ضبط شده و برای اجرای موسیقی از ۳۰ نوازنده دعوت به همکاری کردم.

وی افزود: نگارش موسیقی متن این انیمیشن سینمایی دشوار بود و باید به خواسته‌های کیانوش دالوند به عنوان نویسنده فیلمنامه و کارگردان نزدیک می شدم. از همین رو جلسات متعددی با دالوند گذاشتم و درباره داستان فیلم و آنچه از موسیقی می خواهد صحبت کردیم و به نقطه نظر مشترک درباره نگارش فیلمنامه این انیمیشن سینمایی رسیدیم.

این آهنگساز تاکید کرد: عاشورا برای هر یک از مسلمانان حکایت از حماسه ای بزرگ دارد و من هم به دلیل عشق، ارادت و اشتیاقی که به امام حسین (ع) دارم سعی کردم این عشق و ارادت را در ساخت موسیقی فیلم هم لحاظ کنم، از همین رو در نگارش موسیقی از سازبندی و هارمونیک خاص حماسه عاشورا استفاده کرده‌ام.

سعادتمند ادامه داد: موسیقی این فیلم را بر اساس شرح رشادت های حضرت ابوالفضل (ع)، شهادت امام حسین (ع)، ظلم روا شده به یاران امام و حماسه عاشورا ساختم. ضمن اینکه موسیقی هایی که می سازم ملودی محور است و د راینجا از اکستر زهی نیز بهره بردم و در سازبندی از سازهایی چون عود، قانون، هرن، کلارینت، نی ایرانی، انواع سازهای کوبه ای و ضرب زورخانه ای استفاده کردم.

وی با اشاره به چرایی استفاده از ضرب زورخانه ای در ساخت موسیقی این فیلم گفت: برای ساخت موسیقی بخش نبرد امام حسین (ع) از ضرب زورخانه ای استفاده کردم و سعی کردم رنگ موسیقی در ماهیت کلی اثر خوب از آب درآید.

فرید سعادتمند که موسیقی «دلبری» از فیلم های بخش «سودای سیمرغ» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را هم ساخته است در پایان گفت: علاوه بر انیمیشن «ناسور»، موسیقی فیلم «دلبری» به کارگردانی سید جلال اشکذری را هم ساخته ام که آنجا از موسیقی ارکسترال و پیانو استفاده کردم و از جهت ساختار بسیار متفاوت تر از موسیقی فیلم «ناسور» است.