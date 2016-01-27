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۷ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۴۱

فیلم فجر ۳۴ در آینه مهر

موسیقی «ناسور» تداعی‌‌کننده عاشورا است/ تازه‌ترین عکس‌ها

موسیقی «ناسور» تداعی‌‌کننده عاشورا است/ تازه‌ترین عکس‌ها

فرید سعادتمند آهنگساز انیمیشن سینمایی «ناسور» درباره جزئیات ساخت موسیقی این اثر که به صورت ارکسترال ضبط شده است، توضیح داد.

فرید سعادتمند آهنگساز انیمیشن سینمایی «ناسور» درباره روند ساخت موسیقی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: موسیقی انیمیشن «ناسور» به صورت ارکسترال و کاملا آکوستیک ضبط شده و برای اجرای موسیقی از ۳۰ نوازنده دعوت به همکاری کردم.

وی افزود: نگارش موسیقی متن این انیمیشن سینمایی دشوار بود و باید به خواسته‌های کیانوش دالوند به عنوان نویسنده فیلمنامه و کارگردان نزدیک می شدم. از همین رو جلسات متعددی با دالوند گذاشتم و درباره داستان فیلم و آنچه از موسیقی می خواهد صحبت کردیم و به نقطه نظر مشترک درباره نگارش فیلمنامه این انیمیشن سینمایی رسیدیم.

این آهنگساز تاکید کرد: عاشورا برای هر یک از مسلمانان حکایت از حماسه ای بزرگ دارد و من هم به دلیل عشق، ارادت و اشتیاقی که به امام حسین (ع) دارم سعی کردم این عشق و ارادت  را در ساخت موسیقی فیلم هم لحاظ کنم، از همین رو در نگارش موسیقی از سازبندی و هارمونیک خاص حماسه عاشورا استفاده کرده‌ام.

سعادتمند ادامه داد: موسیقی این فیلم را بر اساس شرح رشادت های حضرت ابوالفضل (ع)، شهادت امام حسین (ع)، ظلم روا شده به یاران امام و حماسه عاشورا ساختم. ضمن اینکه موسیقی هایی که می سازم ملودی محور است و د راینجا از اکستر زهی نیز بهره بردم و در سازبندی از سازهایی چون عود، قانون، هرن، کلارینت، نی ایرانی، انواع سازهای کوبه ای و ضرب زورخانه ای استفاده کردم. 

وی با اشاره به چرایی استفاده از ضرب زورخانه ای در ساخت موسیقی این فیلم گفت: برای ساخت موسیقی بخش نبرد امام حسین (ع) از ضرب زورخانه ای استفاده کردم و سعی کردم رنگ موسیقی در ماهیت کلی اثر خوب از آب درآید.

فرید سعادتمند که موسیقی «دلبری» از فیلم های بخش «سودای سیمرغ» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را هم ساخته است در پایان گفت: علاوه بر انیمیشن «ناسور»، موسیقی فیلم «دلبری» به کارگردانی سید جلال اشکذری را هم ساخته ام که آنجا از موسیقی ارکسترال و پیانو استفاده کردم و از جهت ساختار بسیار متفاوت تر از موسیقی فیلم «ناسور» است.

کد مطلب 3030690

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