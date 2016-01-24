فاجعه نیجریه تکرار کربلا بود/جلوی ظلم سر تعظیم فرو نخواهیم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، خانم جومای احمد کروفی معلم، نویسنده، کارگردان و از دوستان نزدیک زینت ابراهیم (همسر شیخ زکزاکی) که در فاجعه زاریا به شدت مجروح شده است با نوشتن نامه ای ابعاد این فاجعه را مورد بررسی قرار داده است.

متن این نامه که پنج شنبه گذشته در مراسم بزرگداشت شهدای نیجریه در هیئت شهدای گمنام تهران قرائت و ترجمه شد، به این شرح است:

سلام به برادران و خواهران ارجمندم که امروز بزرگداشت وحشی گری رعب آور ارتش کشورمان را برگزار می کنند؛ من از همه شما تشکر می کنم.

سلام و تحیات مخصوص من به برادران و خواهران ایران که اگرچه با ابدانشان در این جراحات نبودند، اما در دردهای ما و درد قلب ما شریک شدند و امروز همگام با آنان عزاداری می کنیم. آنها هم مثل ما برای آزادی شیخ مظلوممان یعنی شیخ ابراهیم زکزاکی بی تحمل هستند.

شما هم بر علیه کشتار وحشیانه برادران، خواهران، مادران، پدران و کودکانمان صدایتان را بلند کرده اید. امروز شما خانواده ما هستید و با این شعار پر اعتلای «هیهات من الذله» قیام کرده اید. تحیت و سلام بر این تظاهرات و گردهمایی زنده که با نام امام صادق (ع) مزین شده است.

به عنوان یک شاهد عینی که در کشتار خونین زاریا حضور داشتم و سه تن از فرزندانم را به همراه یکی از برادرزاده و خواهرزاده ها از دست داده ام و نمی دانم کجا هستند، با جرات می گویم که این تکرار واقعه ظلم کربلا است.

ای خانواده عشق من و ای درک کنندگان ایثار حقیقی ابی عبدالله؛ ای مردمان جهاد و شهادت و راه تشیع؛ ای مردم عزت و تسلیم ناشدنی، پیامی برای شما دارم؛ پیام قدرت و عزم. فرزند اول من (احمد) مورد شلیک قرار گرفت و خودم نیز مورد اصابت دو گلوله قرار گرفته و هنوز این دو گلوله را در تنم حمل می کنم؛ همانطور که پسرم هم در سینه اش دو گلوله دارد.

هم اکنون که دارم با شما صحبت می کنم سه پسر من مفقود شده اند و رهبرم، زعیم ما ۶ پسرش را از دست داده بود ولی قسم به خدا که ما قوی، قدرتمند و با عزم و اراده خواهیم بود.

ما از امام حسین (ع) و بی بی زینب کبری درس می گیریم و قسم به خدا که جلوی ظلم سر تعظیم فرو نخواهیم آورد. ما قیام خواهیم کرد و در برابر تمام حاکمان مستبد این دنیا صدایمان را برای نه گفتن به ظلم بلند می کنیم؛ نه به بازداشت ممتد رهبر ما، زعیم ما، شیخ ابراهیم زکزاکی؛ نه به بازداشت بی رحمانه برادران و خواهرانمان و نه به کشتن تمام مسلمانان مظلوم جهان در سراسر دنیا؛ یک بار دیگر از تمام شما تشکر می کنم.